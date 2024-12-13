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羅東轉運站機車停車格不足 宜蘭縣府規劃增635席

中央社／ 宜蘭縣13日電
宜蘭縣政府今天表示，為解決羅東轉運站機車停車格不足問題，將變更設計，並借用附近派出所預定地，劃設臨時停車格，共可增加635席，預訂明年2月啟用。聯合報系記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣政府今天表示，為解決羅東轉運站機車停車格不足問題，將變更設計，並借用附近派出所預定地，劃設臨時停車格，共可增加635席，預訂明年2月啟用。聯合報系記者陳敬丰／攝影

宜蘭縣政府今天表示，為解決羅東轉運站機車停車格不足問題，將變更設計，並借用附近派出所預定地，劃設臨時停車格，共可增加635席，預訂明年2月啟用。

羅東轉運站地下1、2樓為汽、機車停車場，目前有汽車停車格498席、機車1202席。

機車族今天抱怨，目前羅東轉運站若機車停車格滿了，不下雨或許可就近停在附近其他停車場，再走幾百公尺到轉運站搭車，但下雨就很不方便。轉運站內的汽車停車格很少被停滿，機車卻沒地方停，規劃設計有問題。

縣府交通處今天表示，轉運站的汽車停車格使用率約6至7成。為解決機車停車格不足問題，計劃將汽車停車格減至438席，把原本的60席停車格改劃成機車停車格，預計場內可增加285席機車停車格。

此外，轉運站對面的開羅派出所預定地，預訂115年才會動工興建，縣府將辦理借用，規劃成臨時機車停車場，預計可以增加350席停車格。

交通處表示，轉運站將汽車停車格改為機車停車格，必須辦理都市設計審議變更與交通影響評估，使用執照也要重新取得，這些程序必須先完成，之後再加上施工、驗收等流程，屆時新增的635席機車停車格，預訂可在明年2月啟用。

停車格 羅東

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