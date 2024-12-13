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什麼時候才不臭? 花蓮燃料廠惡臭逾月廠方允一周內改善

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣議會組成專案小組，祕書長陳德惠與10多位議員，今天到台翔興業二廠了解廠方應變對策。記者王燕華／攝影
花蓮縣議會組成專案小組，祕書長陳德惠與10多位議員，今天到台翔興業二廠了解廠方應變對策。記者王燕華／攝影

花蓮美崙工業區一間生產固體再生燃料（SRF）的台翔興業二廠，因地震後大量廢棄原料堆放，上月11日起火悶燒，至今仍有臭味。花蓮縣議會組成專案小組今天現勘，批評業者缺乏應變能力；業者表示，已持續灑水降溫，並插管排氣、灌水控制，承諾一星期可以改善。

台翔興業二廠飄惡臭逾月，引起大量民怨，縣議會今天專案小組，張美慧、林則葹、魏嘉賢、韓林梅、傅國淵、鄭寶秀、周駿宥、林正福、黃玲蘭、林源富、鄭乾龍等議員，與縣議會祕書長陳德惠都到場關切，了解廠方因應對策。

「到底要多久才能完全沒有味道?」傅國淵說，臭了一個多月，美崙區民眾都在問。

業者楊杰勳說明，廠方是收廢木材和廢塑膠，破碎後做成SRF，送往亞泥作為水泥窯在生煤之外的輔助燃料，因木屑會產生發酵熱，上月11日自燃後，雖然1小時就由消防隊撲滅，但內部持續有悶燒熱氣，產生異味。目前作法是嘗試埋管散熱降低內部溫度，估計埋30支散熱管，同步以漂白水和除臭劑壓制，預計1個星期可以控制。

韓林梅擔心，廠區內廢料堆得如小山一樣高，就算1周內能控制，沒有去化還有可能再發生，如同不定時炸彈；張美慧批評廠方毫無緊急應變能力，從申請到後續應變機制、主管機關的監督，看起來都很鬆散。

業者解釋，亞泥水泥窯有4個旋窯，在0403地震後出現掉磚狀況，無法收貨，末端沒辦法去貨，3個月前就不再進料，目前廠區內堆置原料約5000公噸，待異味獲得控制後，可以小量出貨，慢慢去化，未來會根據出貨量調整進廠的原料數量，不再大量堆置。

饒慶龍說明，台翔興業廠由經濟部核可設置，縣府今年5、6月間兩度稽查發現原料堆置高度超過規定，複查仍未改善，已開出兩張罰單。異味採樣5次超出排放標準，依空汙法開罰223萬元，針對物料堆放過多，未申請固定汙染源設置、操作許可也會開罰10萬元，現已勒令停工。

對於民眾關心臭味是否含有毒物質？饒慶龍說，採樣共測得6種有害空氣汙染物質，包含甲苯、苯、二甲苯、乙苯、二氯甲烷跟苯乙烯，濃度均遠小於排放標準現值。至於產出的戴奧辛，3日已完成採樣並送檢，下月初會有數據，目前在環保局臉書每天公布監測數據。

台翔興業二廠收入大量廢塑膠、廢木材原料，破碎後製成SRF，送到亞泥花蓮廠作為輔助燃料。記者王燕華／攝影
台翔興業二廠收入大量廢塑膠、廢木材原料，破碎後製成SRF，送到亞泥花蓮廠作為輔助燃料。記者王燕華／攝影
台翔興業二廠堆置大量廢塑膠、廢木材原料，惡臭飄了一個多月，廠方持續灑水，並嘗試埋管降溫。記者王燕華／攝影
台翔興業二廠堆置大量廢塑膠、廢木材原料，惡臭飄了一個多月，廠方持續灑水，並嘗試埋管降溫。記者王燕華／攝影

張美慧 臭味 花蓮

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