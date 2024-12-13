太魯閣文化結合國產材 3款童玩成地方創生特色教材

花蓮縣練習曲文教協會獲得林業署支持，結合國產材及原住民文化，研發3款「木育童玩」教具，有太魯閣族狩獵勇士、織布婦女及山海巨人，未來將在校園推廣，讓孩子從小接觸國產材，也能認識台灣原民族群文化與歷史。

練習曲推動以國產材為核心的地方創生計畫，結合藝術家、新城國小，研發「木育童玩」及「木育香氛」，今天在新城老街「山海百貨」發表。

「木育童玩」共有3款教具，包括紋面獵人與山豬、織布婦人與獼猴，以及傳說的山海巨人與黑熊，每組設計成各組裝的部件，讓孩子可以動手組裝，也可彩繪，在過程中接觸國產材以及太魯閣族文化。「木育香氛」以本土樹種精油為原料，打造結合功能與藝術的香氛擺件。

林業及自然保育署長林華慶出席發表會，大讚國產材結合原民文化的教具，是非常棒的概念，很樂意在林保署通路推廣，更希望進入一般通路，讓家長買回家讓孩子動手玩。

林保晵署花蓮分署長黃群策說，「練習曲」位於新城老街，就在太魯閣山腳下，近年來力推地方創生，與花蓮分署合作，結合原住民文化與自然生態，推廣國產材。這些產品不僅是玩具，更是教育的橋梁，讓孩子們在動手組裝時，培養對土地的愛與尊重，這是比玩具本身更深遠的意義。