快訊

棒球／傳中職多隊探詢返台打球意願！ 林家正回應了

昔認當小三「什麼都試過」 關之琳突拍片喊：願為錯誤買單

太魯閣文化結合國產材 3款童玩成地方創生特色教材

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
林業保育署與花蓮練習曲文教協會合作，以國產材融入太魯閣原民文物，研發3款「木育童玩」，今天發表。記者王燕華／攝影
林業保育署與花蓮練習曲文教協會合作，以國產材融入太魯閣原民文物，研發3款「木育童玩」，今天發表。記者王燕華／攝影

花蓮縣練習曲文教協會獲得林業署支持，結合國產材及原住民文化，研發3款「木育童玩」教具，有太魯閣族狩獵勇士、織布婦女及山海巨人，未來將在校園推廣，讓孩子從小接觸國產材，也能認識台灣原民族群文化與歷史。

練習曲推動以國產材為核心的地方創生計畫，結合藝術家、新城國小，研發「木育童玩」及「木育香氛」，今天在新城老街「山海百貨」發表。

「木育童玩」共有3款教具，包括紋面獵人與山豬、織布婦人與獼猴，以及傳說的山海巨人與黑熊，每組設計成各組裝的部件，讓孩子可以動手組裝，也可彩繪，在過程中接觸國產材以及太魯閣族文化。「木育香氛」以本土樹種精油為原料，打造結合功能與藝術的香氛擺件。

林業及自然保育署長林華慶出席發表會，大讚國產材結合原民文化的教具，是非常棒的概念，很樂意在林保署通路推廣，更希望進入一般通路，讓家長買回家讓孩子動手玩。

林保晵署花蓮分署長黃群策說，「練習曲」位於新城老街，就在太魯閣山腳下，近年來力推地方創生，與花蓮分署合作，結合原住民文化與自然生態，推廣國產材。這些產品不僅是玩具，更是教育的橋梁，讓孩子們在動手組裝時，培養對土地的愛與尊重，這是比玩具本身更深遠的意義。

協會書店創辦人胡文偉表示，透過以國產材開發教具與產品，希望更多人理解台灣的林業文化，推動地方永續發展。

林業保育署與花蓮練習曲文教協會合作，以國產材融入太魯閣原民文物，研發3款「木育童玩」，適合作為國小教具。記者王燕華／攝影
林業保育署與花蓮練習曲文教協會合作，以國產材融入太魯閣原民文物，研發3款「木育童玩」，適合作為國小教具。記者王燕華／攝影
林業保育署與花蓮練習曲文教協會合作，以國產材融入太魯閣原民文物，研發3款「木育童玩」，適合作為國小教具。記者王燕華／攝影
林業保育署與花蓮練習曲文教協會合作，以國產材融入太魯閣原民文物，研發3款「木育童玩」，適合作為國小教具。記者王燕華／攝影
林業保育署與花蓮練習曲文教協會合作，以國產材融入太魯閣原民文物，研發3款「木育童玩」，適合作為國小教具。圖／練習曲提供
林業保育署與花蓮練習曲文教協會合作，以國產材融入太魯閣原民文物，研發3款「木育童玩」，適合作為國小教具。圖／練習曲提供

太魯閣族 老街 花蓮

延伸閱讀

國產材結合太魯閣族文化 轉化成木製拼接教具

康芮重創中橫東段 搶修1個月今起恢復日間5次放行措施

強震、颱風接連侵襲 太魯閣長春祠今年無法開放

強震又遇接連颱風 太魯閣長春祠開放初估延半年

相關新聞

太魯閣文化結合國產材 3款童玩成地方創生特色教材

花蓮縣練習曲文教協會獲得林業署支持，結合國產材及原住民文化，研發3款「木育童玩」教具，有太魯閣族狩獵勇士、織布婦女及山海...

挺過颱風…宜蘭金柑年產1700公噸 產季開跑推特色料理

宜蘭是金柑最重要的產地，占全國產量90%以上，每年秋冬收成，今年受到連續颱風影響，產量下降3到4成，仍有約1718公噸，...

基隆轉運站大車儲車區被嫌 交通處：明起移中山一路

基隆城際轉運站7月1日正式開放後，每日超過2萬人次使用，原本利用港西街舊國道客運排隊上車處，作為等候發車的「客運儲車區」...

挖出陶片石器 花蓮193線拓寬停工試掘

花蓮縣道193線拓寬工程近日施作橋墩基礎，在坑底發現多枚史前陶片、石器，經專家現勘初步認定屬於距今2000至300年鐵器...

花蓮、香港直航班機重啟 每周4班

花蓮、香港重啟直航班機。香港快運首航班機載154名遊客，昨傍晚6時50分落地花蓮機場，再載運152名台灣客到香港旅遊。縣...

YouBike2.0 台東騎步走

台東打造低碳觀光，與微笑單車合作YouBike2.0公共自行車系統昨天啟用，目前在人潮聚集點優先設置14個站點，共140...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。