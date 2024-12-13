1945年台東三叉山事件罹難者遺族 盼先人英靈早歸

1945年二次世界大戰結束，一架搭載獲釋俘虜的美國軍機從沖繩島飛往菲律賓，在台灣上空墜落在三叉山附近，26名上山搶救的台東關山鎮民罹難，近日遺族盼先人英靈安歸。

台東縣旅外同鄉會總召集人、旅北關山同鄉聯誼會長許順隆近日經常返回台東，和地方人士接觸籌組「三叉山事件罹難者安歸籌備會」，希望將79年前因搶救三叉山空難而罹難的先人魂歸家鄉。

許順隆今天接受中央社記者訪問表示，11月間他拜訪關山鎮公所獲得鎮長彭成豐的支持，這個月10日也和海端鄉親及罹難者遺族座談，海端鄉長胡金至和遺族都渴望先人能魂歸家鄉。

胡金至提到，他父親曾參與當年搜救，當時第1批26名入山搜救人員遇到颱風全部罹難，他父親是第2批搶救人員，沿路看到第1批人員的屍首，只能取下手指、耳朵或是鼻子，一起火化後帶下山，其餘屍體就地安葬，「先人都還在山上」。

許順隆表示，今年9月29日晚間怪異颱風山陀兒來襲，讓他想到數10年前有一個颱風造成台東很大的山難，手機一滑原來是三叉山事件「竟然與故鄉關山有關」，他進一步搜尋資料，當中一名黎姓罹難者就是他鄰居、平日返鄉借宿的關山鎮月眉里長黎光祥的祖父。

許順隆說，於是他決定為家鄉做一些事，希望幫助當年罹難先人的英靈接引下山。三叉山事件不僅是關山重大事件，也是大時代縮影，「站在關山子弟的立場，紀錄保存故鄉此一重大歷史事件，是我們應該做的」。

1945年8月間日本無條件投降，第二次世界大戰結束，9月中旬美國從沖繩用軍機運送獲釋俘虜到菲律賓，準備集合後用軍艦送回國，軍機經過台灣上空後遇颱風，其中1架墜毀在嘉明湖和三叉山附近山域，機上25名全部罹難，上山搶救的26名關山鎮民和日本軍警也罹難。