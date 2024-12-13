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基隆行人若違規過馬路屢勸不聽 114年起開罰

中央社／ 基隆13日電

基隆市府今天指出，推動車輛停讓行人已見成效，第2階段針對行人展開「行人有序」宣導，明年1月1日起行人若違規穿越道路屢勸不聽將開罰500元，規劃明年2月3日起直接開罰。

基隆市府表示，基隆市長謝國樑上任後，積極推動「行人友善」政策，經警方強力執法，搭配基隆市交通處劃設綠色行人穿越線、改善交通號誌等措施後，已見成效。

根據交通部12月初公布全國各縣市1月至9月道安成績，基隆市道路交通事故發生2642件，較去年同期減少201件，減少幅度約7.1%；受傷人數3613人，較去年同期減少239人，減少幅度約6.2%；死亡人數20人，較去年同期減少4人。

另外，基隆市每10萬人車禍死亡人數為5.52人，在本島各縣市僅次於台北市3.38人及新北市4.85人。

基隆市政府警察局交通隊表示，自11月起，針對行人違規啟動第2階段「行人有序」政策宣導期；規劃明年1月1日至2月2日期間，對於屢勸不聽者開罰；明年2月3日至4月30日直接開罰，並視執行成效延長。

交通隊指出，將針對易發生行人事故路段20處，每天從上午10時至下午4時，編排專責警力落實勸導及執法取締，並將孝四路南站公車站、南榮路16-1號洗腎中心前、信二路停車場前、信二路基隆醫院前、光明路全聯前、八堵車站前、安一路100巷口、基金一路郵局前、仁一路玉兔橋前、信一路57號前列為重點路段。

至於行人主要違規態樣，交通隊表示，包括不依號誌指示穿越道路、擅自穿越道路及未行走行人穿越道等，違者可依違反道路交通管理處罰條例，處以新台幣500元罰鍰。

行人

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