挺過颱風…宜蘭金柑年產1700公噸 產季開跑推特色料理
宜蘭是金柑最重要的產地，占全國產量90%以上，每年秋冬收成，今年受到連續颱風影響，產量下降3到4成，仍有約1718公噸，礁溪鄉農會推出產季活動，從即日起到耶誕節，連續12天辦理梅香金柑免費DIY，也推出金柑牛舌餅等特色產品。
縣府農業處指出，金柑又稱金棗，是宜蘭重要產物，全縣種植面積約192公頃，過去每年產量可達2500公噸以上，今年連續遭遇凱米、山陀兒、康芮等颱風影響，加上連日冬雨，落果嚴重甚至一度出現將近八成農損，幸好康芮過後較未再出現災情，全年產量仍有1718公噸。
礁溪鄉是縣內金柑重鎮，種植面積約71公頃，今年產量667公噸，主要分布於林美、匏崙、二結三村等區。鄉農會表示，12月14日到25日，將在湯戀物產館3樓舉辦梅香金柑免費DIY教學，時間是每天上午10時到下午2時半，每場次40人，預計邀請千人報名。
礁溪鄉農會也從13日到15日，在農會騎樓舉辦市集展售，包含鮮果與加工品，消費滿500元可參加抽獎；近年積極推廣金柑鮮食，研發出金柑雞湯、金柑鮮魚、棗伴鴨賞等多款料理，也和其他廠商合作開發金柑蛋捲、金柑牛舌餅、金柑冰淇淋等特色伴手禮。
農業處表示，今年金柑減產導致價格較往年稍高，不過並未飆到天價，仍在消費者可接受範圍內；金柑富含豐富的維生素C、胡蘿蔔素與抗氧化物等等，也是國內唯一可以連皮食用的柑橘類，深受消費者喜愛，呼籲要買要快，慢了就買不到了。
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