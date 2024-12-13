快訊

法國年度最駭人事件：83人下藥性侵卻毫無犯罪意識

畫面曝…超商麵包袋內驚見「活蟑螂亂竄」 她嚇壞用指甲戳死小強

南韓下屆總統換誰當？民調：在野黨魁的「他」37％大勝執政黨魁

挺過颱風…宜蘭金柑年產1700公噸 產季開跑推特色料理

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
礁溪鄉農會為推廣金柑，研發多款金柑料理，如金柑雞湯、金柑鮮魚、棗伴鴨賞等。圖／縣府提供
礁溪鄉農會為推廣金柑，研發多款金柑料理，如金柑雞湯、金柑鮮魚、棗伴鴨賞等。圖／縣府提供

宜蘭是金柑最重要的產地，占全國產量90%以上，每年秋冬收成，今年受到連續颱風影響，產量下降3到4成，仍有約1718公噸，礁溪鄉農會推出產季活動，從即日起到耶誕節，連續12天辦理梅香金柑免費DIY，也推出金柑牛舌餅等特色產品。

縣府農業處指出，金柑又稱金棗，是宜蘭重要產物，全縣種植面積約192公頃，過去每年產量可達2500公噸以上，今年連續遭遇凱米、山陀兒、康芮等颱風影響，加上連日冬雨，落果嚴重甚至一度出現將近八成農損，幸好康芮過後較未再出現災情，全年產量仍有1718公噸。

礁溪鄉是縣內金柑重鎮，種植面積約71公頃，今年產量667公噸，主要分布於林美、匏崙、二結三村等區。鄉農會表示，12月14日到25日，將在湯戀物產館3樓舉辦梅香金柑免費DIY教學，時間是每天上午10時到下午2時半，每場次40人，預計邀請千人報名。

礁溪鄉農會也從13日到15日，在農會騎樓舉辦市集展售，包含鮮果與加工品，消費滿500元可參加抽獎；近年積極推廣金柑鮮食，研發出金柑雞湯、金柑鮮魚、棗伴鴨賞等多款料理，也和其他廠商合作開發金柑蛋捲、金柑牛舌餅、金柑冰淇淋等特色伴手禮。

農業處表示，今年金柑減產導致價格較往年稍高，不過並未飆到天價，仍在消費者可接受範圍內；金柑富含豐富的維生素C、胡蘿蔔素與抗氧化物等等，也是國內唯一可以連皮食用的柑橘類，深受消費者喜愛，呼籲要買要快，慢了就買不到了。

今年連續颱風讓宜蘭的金柑大量落果，年產量約1718公噸，較往年下降3到4成。圖為康芮颱風時狀況／本報資料照
今年連續颱風讓宜蘭的金柑大量落果，年產量約1718公噸，較往年下降3到4成。圖為康芮颱風時狀況／本報資料照
金柑季來臨，礁溪鄉農會即日起舉辦梅香金柑免費DIY與農會市集抽獎等活動。圖／縣府提供
金柑季來臨，礁溪鄉農會即日起舉辦梅香金柑免費DIY與農會市集抽獎等活動。圖／縣府提供

消費者 農會 農業處

延伸閱讀

記者誤植山陀兒颱風畫面涉違災防法 士檢不起訴

中美晶擬讓員工預支特休

宜蘭打卡熱點抹茶山 在地協會認養聖母登山步道

大灣區新地標 可抗17級颱風的「黃茅海跨海通道」通車

相關新聞

挺過颱風…宜蘭金柑年產1700公噸 產季開跑推特色料理

宜蘭是金柑最重要的產地，占全國產量90%以上，每年秋冬收成，今年受到連續颱風影響，產量下降3到4成，仍有約1718公噸，...

基隆轉運站大車儲車區被嫌 交通處：明起移中山一路

基隆城際轉運站7月1日正式開放後，每日超過2萬人次使用，原本利用港西街舊國道客運排隊上車處，作為等候發車的「客運儲車區」...

挖出陶片石器 花蓮193線拓寬停工試掘

花蓮縣道193線拓寬工程近日施作橋墩基礎，在坑底發現多枚史前陶片、石器，經專家現勘初步認定屬於距今2000至300年鐵器...

花蓮、香港直航班機重啟 每周4班

花蓮、香港重啟直航班機。香港快運首航班機載154名遊客，昨傍晚6時50分落地花蓮機場，再載運152名台灣客到香港旅遊。縣...

YouBike2.0 台東騎步走

台東打造低碳觀光，與微笑單車合作YouBike2.0公共自行車系統昨天啟用，目前在人潮聚集點優先設置14個站點，共140...

基隆東信小天橋13、14日拆除 正信路交管改道

基隆市信義區東信國小前天橋使用率偏低，成為治安隱憂，封閉多時。市府考量校方安全顧慮及行人通行權益，透過通學步道改善工程一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。