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基隆轉運站大車儲車區被嫌 交通處：明起移中山一路

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
不少民眾反映，港西街「客運儲車區」，大客車占據一個車道，影響車流及商家，明起將移至中山一路。圖／交通處提供
不少民眾反映，港西街「客運儲車區」，大客車占據一個車道，影響車流及商家，明起將移至中山一路。圖／交通處提供

基隆城際轉運站7月1日正式開放後，每日超過2萬人次使用，原本利用港西街舊國道客運排隊上車處，作為等候發車的「客運儲車區」，但民眾反映影響車流，商家也指生意大受波及。交通處檢討後，明天起，將客運儲車區調整至中山一路。

基隆城際轉運站因準備要載客的車子才能駛入，等發車的大客車規畫停在港西街「客運儲車區」，但不少民眾反映，大車停整排車道影響車流及通行。商家也指出，大客車一整排影響生意，有的還停在紅線，希望可以移走。

市府交通處表示，基隆轉運站利用原港西路國道客運排隊上車處，轉型為客運儲車區，主要希望提升轉運站運轉效率及提供客運駕駛休息的空間。但考量對於港西街沿線交通及環境品質有所影響，經檢討後將客運儲車區調整至中山一路（往太白莊）方向，「碼頭公會」公車站至「民治平交道」原址間。

交通處王處長圳宏指出，基隆轉運站啟用後，持續滾動式檢討站體內、外部相關設施及運作狀況，新設客運儲車區長度約為60公尺，可同時停放4、5輛大客車，作為國道客運及市區公車等候發車空間，且不致影響現行公車行駛動線。

王圳宏說，基隆轉運站啟用後，有些民眾建議能在鄰近基隆港側下客，以減少步行前往廟口夜市方向的距離，未來會規畫港西街客運儲車區將轉型為「國道客運站外下客區」，正向交通部公路局申請中，待核准後將提供更便捷的服務。

此外，港西街公車停靠區長度將配合縮減，並僅供站外下客使用，可望提升乘客下車後前往市區的便利性。

交通處表示，若民眾想要前往基隆市區，除了未來利用國道客運站外下客區下車外，現況可於基隆轉運站下車後步行至市區公車站候車亭，轉乘公車處1字頭或2字頭市區公車路線，於基隆市政府站周邊公車站位下車。可搭配使用TPASS基北北桃1200都會通定期票，不但可以減少步行距離，同時降低對於交通費用成本的負擔。

不少民眾反映，港西街「客運儲車區」，大客車占據一個車道，影響車流及商家，明起將移至中山一路。記者游明煌／攝影
不少民眾反映，港西街「客運儲車區」，大客車占據一個車道，影響車流及商家，明起將移至中山一路。記者游明煌／攝影
不少民眾反映，港西街「客運儲車區」，大客車占據一個車道，影響車流及商家，明起將移至中山一路。圖／交通處提供
不少民眾反映，港西街「客運儲車區」，大客車占據一個車道，影響車流及商家，明起將移至中山一路。圖／交通處提供
不少民眾反映，港西街「客運儲車區」，大客車占據一個車道，影響車流及商家，明起將移至中山一路。記者游明煌／攝影
不少民眾反映，港西街「客運儲車區」，大客車占據一個車道，影響車流及商家，明起將移至中山一路。記者游明煌／攝影

公車 國道客運 基隆港

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