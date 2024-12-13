迎2025年首道曙光 埡口和東海岸即時影像將定格

台東縣政府設置在南橫公路最高點的埡口即時影像，近日捕捉到美麗的曙光、日出、雲海。民眾可透過手機迎接明年第一道曙光，包括埡口和東海岸即時影像都會定格。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正今天上午將南橫埡口即時影像捕捉到的雲海、曙光、日出放在網路、群組上和大家分享，引起很大回響，民眾看了說「好療癒的景色，感謝分享」、「這是台東最美的迎曙光點」。

公路局關山工務段長林進芳接受中央社記者電話訪問表示，南橫公路向陽至埡口路段目前恢復正常管制，也就是週一、三、五、六、日每日清晨7時至下午2時開放自由進出，下午5時後淨空，因此恐怕無法在當地迎曙光。

卜敏正表示，南橫埡口的曙光、日出在翻騰的雲海和山邊跳出，相當特別，讓人驚豔，莫拉克颱風前是著名的迎曙光景點。近年因當地路段遭颱風破壞，維修實施管制，無法開放迎曙光；不過，民眾可以透過台東縣政府設置的即時影像觀賞。

卜敏正表示，台東縣政府在南橫埡口設置一套4K即時攝影鏡頭，近日捕捉到高畫質的日出雲海與星空之美，縮時影像一出後讓許多民眾驚呼。這個攝影鏡頭，白天可觀南橫高山、雲海，夜晚視角來到滿天星空，讓民眾看銀河、流星許願不用登山。

卜敏正表示，迎接2025年第一道曙光，當天這個鏡頭會定格在日出方向，民眾雖然無法進入埡口，也能透過電腦或手機螢幕迎曙光。除了埡口外，南迴公路的金崙大橋、華源曙光景點、金樽等處的即時影像也可迎曙光。

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處長林維玲表示，東管處設置在東海岸包括石梯坪、三仙台、都歷管理處、加路蘭遊憩區等8支即時影像，清晨時鏡頭也都會轉向海面，迎接曙光和日出，民眾如果不方便到台東，可透過即時影像欣賞美景。

台東縣政府交觀處表示，隨著冬季到來，除了日出雲海與最美星空，台東還擁有豐富的溫泉資源，知本溫泉、金崙溫泉都是冬日泡湯的好去處，也有挑戰體能的栗松溫泉等選擇。