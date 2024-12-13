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挖出陶片石器 花蓮193線拓寬停工試掘
花蓮縣道193線拓寬工程近日施作橋墩基礎，在坑底發現多枚史前陶片、石器，經專家現勘初步認定屬於距今2000至300年鐵器時代的靜浦文化，將暫停施工，預計約需2個月考古試掘。
花蓮縣府辦理193線三棧至七星潭拓寬工程，因路線鄰近加灣普查考古遺址，施工時依環評要求，委託龍門顧問公司監看。
上月7日，工程人員在遺址東南側相距約百公尺處、192線2K+200至2K+300一處溪溝施作橋墩基礎時，挖到5、6公尺深時，監看人員發現坑底有多片陶片、石器，依文化資產保存法規定向縣府文化局通報。
文化局文資科長黃用斌表示，經專家學者現勘，發現15枚陶片、2件石片露出，從陶片外觀初步研判，是鐵器時代的靜浦文化。專家依照文物露出狀態，建議該段暫時停工，先考古試掘，已請施工單位調整工序，不致影響全段工期。
加灣考古遺址位於新城鄉康樂村廣山聚落北側約1.2公里，台九線192公里段東側，文化類型屬靜浦文化，俗稱「阿美文化」，年代距今1000至200年，陶器的部分已採集到紅褐色素面夾砂陶、暗褐色夾砂素面陶、橙紅色夾砂陶等，石器有石槌、有痕器料、磨製殘件等。
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