基隆東信小天橋13、14日拆除 正信路交管改道
基隆市信義區東信國小前天橋使用率偏低，成為治安隱憂，封閉多時。市府考量校方安全顧慮及行人通行權益，透過通學步道改善工程一併拆除天橋，重新規畫通學路徑及行人動線。13、14執行拆除作業將交管，提醒民眾改道。
市府將在13日、14日兩天執行拆除工程，每天深夜11時30分起，至隔日清晨6時止，正信路（東信路至壽山路間）路段將進行交通管制。
管制方式如下：一管制所有車種從東信路口及壽山路口進入正信路（正信路居民配合義交引導返家）；二替代車行動線為自壽山路、義七路、崇法街至正信路；三拆除作業將等當日夜間末班公車駛離後方開始施工，日間首班公車行駛前恢復通行，不影響既有公車班次及路線。
工務處陳耀川處長表示，步行環境改善是城市邁向「以人為本」的象徵，為提升國小學童通學安全及建立友善的人本交通環境，市府積極推動東信國小校園周邊人行環境改善。
校前天橋因使用率偏低，成為治安隱憂，校方已將天橋封閉多時，經考量校方安全顧慮及行人通行權益，此次通學步道工程將一併拆除天橋，重新規畫通學路徑及行人動線，整體提升行人安全。
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