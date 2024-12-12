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香港直航花蓮首航 部落遊程、單車旅遊最熱門

中央社／ 花蓮縣12日電

香港快運航空直航花蓮，首航班機今天晚間近7時抵達花蓮航空站，150多名遊客有自由行及踩線團，遊客最期待單車及部落遊程，也有花蓮台商選擇直航返鄉，省下約3小時轉車時間。

花蓮縣府與香港快運航空促成「香港－花蓮」直航，12日起每週4班往返，花蓮縣府統計，每班滿載約180人，首班往返班機都有超過150人，載客率約8成5。

來自香港的黃姓遊客說，這次安排3天遊程，最期待到193縣道、歐亞板塊及菲律賓海板塊交界處、玉里鎮織羅部落騎單車，期待花蓮田野風光。

另一名鄭姓遊客安排部落遊程體驗，在豐濱鄉豐富部落體驗烘豆製作；王姓遊客則說，香港沒有溫泉，這次來訪遇到低溫，正是泡湯好時機。

在中國工作的林姓乘客分享，他是花蓮人，過去返鄉都在桃園下機，還要花3小時轉乘台鐵才能回到花蓮，有了直航方便很多，未來會常常搭機返鄉。

為迎接香港遊客，花蓮縣府推出多項旅遊好禮，包括價值新台幣1000元消費券，可在縣內農會、東大門夜市消費，限量2000多份，也有旅遊巴士路線、遊程折扣等優惠。

花蓮縣府觀光處指出，現階段每週4航班，明年1月25日至2月9日農曆春節期間每天都有航班往返，單程不到2小時，單程票價約2000多元到4000元不等，愈早訂票愈便宜。

航班 花蓮 香港

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