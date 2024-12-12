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基市12/13深夜拆東信國小前天橋 正信路將交管

中央社／ 基隆12日電

基隆市政府將在明天深夜11時30分至14日清晨6時施工拆除東信國小前方天橋，屆時正信路（東信路至壽山路間）路段將實施交通管制，請車輛改道通行。

基隆市工務處晚間發布新聞稿指出，施工期間將管制所有車種從東信路口及壽山路口進入正信路，居住正信路的居民則配合義交引導返家，車輛可改從壽山路、義七路或崇法街行駛至正信路。

工務處表示，拆除作業將等到末班公車駛離後開始施工，日間首班公車行駛前恢復通行，不影響既有公車班次及路線。

為提升學童通學安全，工務處指出，市府向內政部國土管理署爭取經費，其中「東信國小校園周邊改善工程」已獲得國土署補助並完成發包，將拆除東信國小前天橋，重新規劃通學路徑及行人動線。

公車 國土署 基隆

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基隆東信國小天橋使用率低成治安隱憂 13、14日拆除交管

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