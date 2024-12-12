失智照護績優團隊 台東醫院：長輩老化比其他縣市快

台東縣衛生局推動「失智照護服務計畫」，衛福部台東醫院獲得績優團隊特優，團隊發現台東長輩老化情況，比其他縣市還快，呼籲民眾注意。

台東縣衛生局今天在台東波浪屋前廣場舉辦113年度「失智照護服務計畫」暨「家庭照顧者支持性服務創新型計畫」及「長照與身障家照據點共融試辦計畫」聯合會議暨成果發表會活動。

台東醫院的失智共同照護中心獲績優團隊獎，分數接近滿分，台東基督教醫院獲卓越團隊獎，門諾福利慈善基金會長濱據點獲年度新星獎，台東紅十字會東海據點林秀惠獲奇思妙想獎、卑南據點廖千靚獲溫暖之星獎。

代表台東醫院領獎的吳純慧曾被實習的陽明交大醫護學生形容「超強個管師」，面對250個案，忙碌卻有條有理。

她事後接受媒體聯訪表示，11月假日她幾乎都在火車上度過，分別在台中與嘉義中正大學進修，其中在中正大學進行的桌遊課程讓她印象深刻，她認為桌遊很適合長輩團體進行，既能刺激思考又能交誼，多次下鄉觀察的心得在在顯現她對工作的用心。

她說，極早期失智症篩檢量表（AD-8）是她最想向台東鄉親推薦的辨識方法，她以時下詐騙橫行的實務經驗表達，「判斷力上發生困難，例如落入圈套或騙局、財務上不好的決定，甚至買了對受禮者不合宜的禮物」最須注意。

吳純慧表示，她注意到「台東的長輩，老化真的很快速，希望民眾注意這現象」，她能同理家人照顧失智長輩那種無人了解的疲憊，「就是在工作上幫忙他們，希望減輕他們身心上的壓力」。

她也建議曾經發生血管型中風的個案及照顧者，在病變3個月後接受失智評量，大多數民眾並不知道這樣的風險，她也願意在各個失智照護據點再次提醒。

台東縣衛生局表示，113年台東縣家照計畫有6家服務單位，設置7個家照據點，截至10月底累計服務人數504人，布建就近性、在地化服務，由家照專員透過個案服務與方案規劃，依家庭照顧者的照顧歷程、階段，連結資源與支持服務，關注照顧者需求，舒緩照顧壓力與負荷。