花蓮斥資3.5億新建新城合署辦公廳舍 後年完工

花蓮縣新城鄉戶政事務所、北埔消防分隊、北埔派出所辦公廳舍老舊且空間狹小，中央核定3.5億元新建廳舍，供三單位合署辦公，今天動土，預計115年7月完工。

新建廳舍基地位於新城鄉北埔路，總面積約5000平方公尺，將興建地上三層、地下一層建物，1、2樓為派出所及消防隊，3樓為戶政事務所，也以北埔村主要的原住民人口阿美族為發想，建築外觀立面融入阿美族服飾圖騰。

今天由縣長徐榛蔚舉辦動土典禮，新的合署辦公大樓後年完工後，將成為消防、警察及戶政的多元服務據點，設備都更加現代化，改善現有廳舍老舊、空間不足的問題，此外，地下1樓規畫為備援應變中心，強化花蓮應對災難與提升公共安全的能力。

新城鄉戶政事務所舊辦公廳舍啟用至今已26年，多處漏水，辦公空間也狹小。縣府民政處長明良臻說，新建的辦公廳舍將有更舒適的洽公空間，還設置諮詢室、哺乳室等，提升為民服務品質。