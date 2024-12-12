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花蓮斥資3.5億新建新城合署辦公廳舍 後年完工
花蓮縣新城鄉戶政事務所、北埔消防分隊、北埔派出所辦公廳舍老舊且空間狹小，中央核定3.5億元新建廳舍，供三單位合署辦公，今天動土，預計115年7月完工。
新建廳舍基地位於新城鄉北埔路，總面積約5000平方公尺，將興建地上三層、地下一層建物，1、2樓為派出所及消防隊，3樓為戶政事務所，也以北埔村主要的原住民人口阿美族為發想，建築外觀立面融入阿美族服飾圖騰。
今天由縣長徐榛蔚舉辦動土典禮，新的合署辦公大樓後年完工後，將成為消防、警察及戶政的多元服務據點，設備都更加現代化，改善現有廳舍老舊、空間不足的問題，此外，地下1樓規畫為備援應變中心，強化花蓮應對災難與提升公共安全的能力。
新城鄉戶政事務所舊辦公廳舍啟用至今已26年，多處漏水，辦公空間也狹小。縣府民政處長明良臻說，新建的辦公廳舍將有更舒適的洽公空間，還設置諮詢室、哺乳室等，提升為民服務品質。
新城合署辦公廳舍總工程經費3.5億元，其中2億8987萬元由中央花東基金補助，內政部參事梁國輝出席動土典禮，表示內政部近年對於花蓮縣消防廳舍的建設、救災量能強化都非常支持，除了花東基金，也透過前瞻等多項計畫補助，將持續優化鳳林、東里等六處分隊設施，從2023年至2025年補助6546萬元逐步汰購消防車、化學車及新式救災車輛，幫助花蓮災害應變能力更完善。
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