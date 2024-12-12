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羅東跨年晚會卡司出爐 比去年晚1小時開唱原因曝

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
羅東鎮公所每年舉辦跨年晚會，今年同樣位於中山公園前，場地有限，若未來公所順利重建，或可考慮擴大舉辦。圖為2022年到2023年跨年晚會／本報資料照
羅東鎮公所每年舉辦跨年晚會，今年同樣位於中山公園前，場地有限，若未來公所順利重建，或可考慮擴大舉辦。圖為2022年到2023年跨年晚會／本報資料照

各地跨年晚會活動起跑，宜蘭羅東鎮公所舉辦的羅東跨年晚會日前卡司曝光，包含實力唱將閰奕格、金曲獎新人獎得主持修等歌手，以及跨年的180秒煙火。今年開場時間為晚上9時，較去年晚1小時開場，公所表示是評估往年人潮狀況調整。

宜蘭縣每年2處跨年晚會，分別由宜蘭市公所與羅東鎮公所舉辦，宜蘭市今年從蘭城新月搬到宜蘭運動公園，請來重量級卡司動力火車；羅東鎮則維持在中山公園前，目前公布卡司包含閰奕格、持修、創作女歌手163 braces、饒舌團體沒有才能等人，預計共9組歌手。

鎮公所表示，今年編列195萬元預算舉辦跨年晚會，包含在公所屋頂施放的180秒跨年煙火；晚會從晚上9時開始，隔日凌晨0時半結束，較往年晚1小時開場，主要是評估過往人潮，大多從9時才開始慢慢聚集，才縮短整體時間。

卡司曝光後，不少民眾比較宜蘭、羅東的區別，認為宜蘭市請來的動力火車更具知名度，羅東鎮多是新生代藝人。鎮公所表示，除了預算考量，中山公園前的空間也有限制，請來重量級來賓未必能容納大量觀眾；羅東跨年晚會以支持新生代歌手為主，提供年輕人演出的舞台。

至於晚會地點，鎮公所說確實有評估過後火車站等其他地點，但考量整體環境如停車場、腹地等條件，目前還是中山公園較合適；若鎮公所原地重建計畫順利，未來將開闢能容納數千人的活動場域，或許能考慮擴大辦理規模。

羅東跨年晚會卡司。圖／翻攝自網路
羅東跨年晚會卡司。圖／翻攝自網路

宜蘭 羅東 跨年晚會

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