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YouBike2.0台東啟用 不僅騎車優惠 還可抽熱氣球自由飛

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣府推動綠色交通，打造低碳觀光，與微笑單車合作，正式導入YouBike2.0公共自行車系統，今天正式啟用。記者尤聰光／攝影
台東縣府推動綠色交通，打造低碳觀光，與微笑單車合作，正式導入YouBike2.0公共自行車系統，今天正式啟用。記者尤聰光／攝影

台東縣府推動綠色交通，打造低碳觀光，與微笑單車合作，正式導入YouBike2.0公共自行車系統，今天正式啟用。目前完成14個站點設置，共有140部腳踏車與電輔車，預計2026年建置120站點及超過千輛自行車目標。即日起營運首3個月前30分鐘免費，另加碼抽熱氣球自由飛。

饒慶鈴表示，建置YouBike2.0系統是縣府響應綠色運輸政策重要的一步，目前已優先完成市區主要人潮聚集站點，明年開始拓展鄰近觀光區，包含縱谷、東海岸及南迴等鄉鎮，實現節能減碳目標；2026年建置120處租賃站點，560輛YouBike2.0及560輛2.0E電輔車，成為全台比例最高的電輔車縣市。

今天啟用儀式在轉運站舉行，包括饒慶鈴、微笑單車董事長劉麗珠、環保局長郭建成、民意代表及地方鄉親共同見證歷史性的一刻。劉麗珠提到YouBike全台會員相通，使用方式相同，會員到台東遊玩就能直接租借使用，並會依使用情況滾動式調整配置，確保站站有車可租騎。

郭建成進一步說明，YouBike完成建置，可望大幅減少縣內燃油機動車輛的使用，降低碳排放，保護縣內優質空品與生態環境，同民眾可藉由下載YouBike APP減碳存摺，查看自身的減碳成效；另避免多年前導入的OBike亂象，已和業者討論完成相關管理規範計畫，把遊戲規則訂定好。

環保局表示，即日起至明年3月31日採營運體驗優惠費率，首3個月前30分鐘免費騎，並加碼在台東騎YouBike可抽熱氣球自由飛活動，鼓勵大家響應綠色交通。

台東YouBike2.0公共自行車系統，已完成14個站點設置，共有140部腳踏車與電輔車，預計2026年建置120站點及超過千輛自行車目標。記者尤聰光／攝影
台東YouBike2.0公共自行車系統，已完成14個站點設置，共有140部腳踏車與電輔車，預計2026年建置120站點及超過千輛自行車目標。記者尤聰光／攝影

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