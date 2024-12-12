快訊

獨／新北警察局長遭批帶7人「包圍」議員 她開記者會爆霸凌案：深感恫嚇

中職／5年4500萬隊史最大約！ 陳韻文有望續留統一獅隊

台大不孕症名醫爆性騷 台中這醫院證實：上月在北部分院任職

那霸故障榮耀號返基隆港老鷹伴飛 2千多遊客登船心情好

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

亞太地區最大地中海榮耀號（MSC）在日本那霸故障，船上1800多台灣旅客已全數搭機返台，郵輪的技術問題已經解決，今天中午返回基隆港恢復正常航次，今天基隆港有2100多名台灣旅客上船，多表示心情並沒有受到故障影響。一名遊客說，這次郵輪危機處理還不錯，因此行程照走。

榮耀號今天中午近12時進基隆港，船上並無遊客，由於噸位大，先在基隆港外港錨地調頭，以「倒退嚕」方式進港，出港時會比較方便。港邊數十隻老鷹盤飛，讓準備搭船的遊客驚喜拍照。

今天航次搭乘榮耀號遊客有2140人，與被取消的8日航次人數差不多，郵輪將在晚間6時離港，部分遊客是原參加8日行程，其他則是原本訂12日的遊客。

陳姓遊客說，這次榮耀號郵輪公司在那霸故障的危機處理，他覺得很不錯，因此今天是既定行程決定照走，要為他媽媽的90大壽慶生，全家7人都來搭船到日本旅遊。

李姓女遊客則說，她不會太擔心，因為郵輪這麼大噸位，不太會搖晃，故障只要時間就可排除。不過，有一名遊客則說，在港口故障比較沒有問題，還多爽玩幾天，但萬一是在海上故障就沒那麼容易解決，還是要小心，船公司也要多注意維修保養，不要出狀況才好，免得影響出遊興緻。

地中海榮耀號6日在日本那霸故障，船上1800多台灣旅客已全數搭機返台，榮耀號指出，技術問題已經解決，歐洲的專業技術團隊已完成維護工作。郵輪順利通過了最後檢查，12日起的另一梯次五天四夜從基隆港口出發的航次，恢復正常運營，遊程為宮古島、那霸、石垣島。

榮耀號指出，原12月8日取消航次的郵客，都獲得全額退款，以及每艙第1/2位賓客50%和每艙第3/4位賓客75美金/人的未來航程抵用券。

那霸故障榮耀號返基隆港老鷹伴飛，2千多台遊客登船驚喜。記者游明煌／攝影
那霸故障榮耀號返基隆港老鷹伴飛，2千多台遊客登船驚喜。記者游明煌／攝影
陳姓遊客說，今天是既定行程決定照走，要為他媽媽的90大壽慶生，全家7人都來搭船到日本旅遊。記者游明煌／攝影
陳姓遊客說，今天是既定行程決定照走，要為他媽媽的90大壽慶生，全家7人都來搭船到日本旅遊。記者游明煌／攝影
那霸故障榮耀號返基隆港老鷹伴飛，2千多台遊客登船驚喜。記者游明煌／攝影
那霸故障榮耀號返基隆港老鷹伴飛，2千多台遊客登船驚喜。記者游明煌／攝影
那霸故障榮耀號返基隆港老鷹伴飛，2千多台遊客登船驚喜。記者游明煌／攝影
那霸故障榮耀號返基隆港老鷹伴飛，2千多台遊客登船驚喜。記者游明煌／攝影
那霸故障榮耀號返基隆港老鷹伴飛，2千多台遊客登船驚喜。記者游明煌／攝影
那霸故障榮耀號返基隆港老鷹伴飛，2千多台遊客登船驚喜。記者游明煌／攝影
那霸故障榮耀號返基隆港老鷹伴飛，2千多台遊客登船驚喜。記者游明煌／攝影
那霸故障榮耀號返基隆港老鷹伴飛，2千多台遊客登船驚喜。記者游明煌／攝影

基隆港 日本 郵輪

延伸閱讀

基隆中正路喜豬橋施工 北向3車道16日起連5天夜間封閉

滯留那霸5天...榮耀號修復 12日回到基隆港繼續載客出遊

基隆港郵輪回溫 前年僅487人搭乘、今年近80萬達疫前八成水準

榮耀號郵輪故障 國籍航空擴大機型船方包機載旅客回台

相關新聞

那霸故障榮耀號返基隆港老鷹伴飛 2千多遊客登船心情好

亞太地區最大地中海榮耀號（MSC）在日本那霸故障，船上1800多台灣旅客已全數搭機返台，郵輪的技術問題已經解決，今天中午...

YouBike2.0台東啟用 不僅騎車優惠 還可抽熱氣球自由飛

台東縣府推動綠色交通，打造低碳觀光，與微笑單車合作，正式導入YouBike2.0公共自行車系統，今天正式啟用。目前完成1...

台東原住民族劇場動土 將成南島民族文化藝術匯聚之地

繼與國立台東大學合作，活化台東校區閒置泳池後，縣府再次整建國立台東大學校區PU館作為原住民族劇場今動土，未來將提供原住民...

花蓮193線拓寬陶片、石器出土 專家研判為鐵器時代文物

花蓮縣道193線拓寬工程，近日施作橋墩基礎時，在坑底發現多枚史前陶片、石器，經專家現勘初步認為屬於距今2000至300年...

台東失智共照表揚 部東醫院「超強個管師」連3年獲獎

台東縣政府持續落實推動失智及家庭照顧者服務，打造幸福台東，今天辦理「智繪家庭-與您同行」活動，表揚113度績優單位及績優...

基隆中正路喜豬橋施工 北向3車道16日起連5天夜間封閉

因應基隆港東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程，16至20日進行夜間鋼構工程，每晚10時至隔日上午6時，封閉中正路「喜豬橋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。