那霸故障榮耀號返基隆港老鷹伴飛 2千多遊客登船心情好

亞太地區最大地中海榮耀號（MSC）在日本那霸故障，船上1800多台灣旅客已全數搭機返台，郵輪的技術問題已經解決，今天中午返回基隆港恢復正常航次，今天基隆港有2100多名台灣旅客上船，多表示心情並沒有受到故障影響。一名遊客說，這次郵輪危機處理還不錯，因此行程照走。

榮耀號今天中午近12時進基隆港，船上並無遊客，由於噸位大，先在基隆港外港錨地調頭，以「倒退嚕」方式進港，出港時會比較方便。港邊數十隻老鷹盤飛，讓準備搭船的遊客驚喜拍照。

今天航次搭乘榮耀號遊客有2140人，與被取消的8日航次人數差不多，郵輪將在晚間6時離港，部分遊客是原參加8日行程，其他則是原本訂12日的遊客。

陳姓遊客說，這次榮耀號郵輪公司在那霸故障的危機處理，他覺得很不錯，因此今天是既定行程決定照走，要為他媽媽的90大壽慶生，全家7人都來搭船到日本旅遊。

李姓女遊客則說，她不會太擔心，因為郵輪這麼大噸位，不太會搖晃，故障只要時間就可排除。不過，有一名遊客則說，在港口故障比較沒有問題，還多爽玩幾天，但萬一是在海上故障就沒那麼容易解決，還是要小心，船公司也要多注意維修保養，不要出狀況才好，免得影響出遊興緻。

地中海榮耀號6日在日本那霸故障，船上1800多台灣旅客已全數搭機返台，榮耀號指出，技術問題已經解決，歐洲的專業技術團隊已完成維護工作。郵輪順利通過了最後檢查，12日起的另一梯次五天四夜從基隆港口出發的航次，恢復正常運營，遊程為宮古島、那霸、石垣島。