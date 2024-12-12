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台東原住民族劇場動土 將成南島民族文化藝術匯聚之地

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府與國立台東大學合作，將台東校區PU館整建作為原住民族劇場，今天舉行動土，未來將提供原住民族表演藝術、樂舞展演專業場地，培育更多藝術人才。圖／台東縣政府提供
台東縣政府與國立台東大學合作，將台東校區PU館整建作為原住民族劇場，今天舉行動土，未來將提供原住民族表演藝術、樂舞展演專業場地，培育更多藝術人才。圖／台東縣政府提供

繼與國立台東大學合作，活化台東校區閒置泳池後，縣府再次整建國立台東大學校區PU館作為原住民族劇場今動土，未來將提供原住民族表演藝術、樂舞展演專業場地，培育更多藝術人才。工程預計將在2026年完工啟用。

縣長饒慶鈴表示，這座原民劇場不僅將是保存與發揚原民樂舞文化的重要空間，更是展示創作力與藝術才華的舞台。未來以此劇場為核心，盼讓台東成為全球南島民族文化藝術的匯聚之地。

動土儀式在阿美族耆老進行傳統祈福後舉行，饒慶鈴在原民處副處長鄭博陽陪同下，和受邀議員、東大代表及文化界人士及族人代表共同見證此歷史性的一刻，並聽取劇場設計規畫簡報。

原民處表示，劇場包括專業的表演場地、大排練室、展示空間及約300人席次的展演空間，工程經費1億8800萬元，預計2026年完工啟用，成為台東舊站特區一環，吸引更多國內外旅客走進劇場，感受原民文化的魅力。

劇場 原住民族 台東

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