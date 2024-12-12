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台東失智共照表揚 部東醫院「超強個管師」連3年獲獎

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
衛生福利部台東醫院個管師吳純慧，接任醫院失智共照業務至今3年，已連續2年獲獎特優，今年更以接近滿分的姿態脫穎而出。記者尤聰光／攝影
衛生福利部台東醫院個管師吳純慧，接任醫院失智共照業務至今3年，已連續2年獲獎特優，今年更以接近滿分的姿態脫穎而出。記者尤聰光／攝影

台東縣政府持續落實推動失智及家庭照顧者服務，打造幸福台東，今天辦理「智繪家庭-與您同行」活動，表揚113度績優單位及績優人員，其中代表衛生福利部台東醫院受獎的吳純慧，接任失智共照業務至今3年，已連續2年獲獎特優，今年更以接近滿分的姿態脫穎而出。她低調說，這是大家努力的功勞。

「台東的長輩，老化真的很快速。」吳純慧形容她在工作上的感受說，她能同理家人照顧失智長輩那種無人了解的疲憊，「就是在工作上幫忙他們，希望減輕他們身心上的壓力」。

「智繪家庭-與您同行」活動由秘書長盧協昌出席主持，衛生局長孫國平等貴賓與會，表揚包括8個績優單位及3位績優人員。孫國平表示，失智照護服務計畫，提供失智未失能民眾亦能接受相關服務，縣內共建構3家失智共同照護中心，協助有疑似失智症狀的患者讓他們能接受就醫看診，並對照顧者給予需求評估、諮詢及轉介。

代表衛生福利部台東醫院受獎的吳純慧，2年前曾在該院實習的3位陽明交大醫護學生戴上庭、邱研僖、陳心茹，在繳回系所的實習報告中，以「超強個管師」來形容吳純慧當時面對250位個案，忙碌卻有條理的態度，當時吳並不知情，只知道學生訪談半小時不斷發問。

盡管業務繁忙，吳仍願意為地方長輩考量，上月她的假日幾乎都在火車上度過，分別在台中和嘉義中正大學進修，其中在中正大學進行的桌遊課程讓她印象深刻，她認為桌遊很適合長輩團體進行，既能刺激思考又能交誼，多次下鄉觀察的心得在在顯現她對工作的用心。

吳以工作上經常發生的狀況為例，極早期失智症篩檢量表(AD-8)是她最想向台東鄉親推薦的辨識方法，她以時下詐騙橫行的實務經驗表達，「判斷力上發生困難，例如落入圈套或騙局、財務上不好的決定，甚至買了對受禮者不合宜的禮物」，最需要注意。

另「忘記正確的月份和年份」，最容易讓民眾或家屬誤解，此時走一趟醫院讓專業醫師判斷是最快最正確的作法；她衷心的建議，曾經發生血管型中風的個案和照顧者，非常建議在病變3個月之後接受失智評量，大多數民眾並不知道這樣的風險，她也願意在各個失智照護據點再次提醒。

台東縣政府持續落實推動失智及家庭照顧者照服務，打造幸福台東，今天辦理「智繪家庭-與您同行」活動，表揚113度績優單位及績優人員。記者尤聰光／攝影
台東縣政府持續落實推動失智及家庭照顧者照服務，打造幸福台東，今天辦理「智繪家庭-與您同行」活動，表揚113度績優單位及績優人員。記者尤聰光／攝影

台東 失智症

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