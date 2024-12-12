基隆中正路喜豬橋施工 北向3車道16日起連5天夜間封閉

因應基隆港東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程，16至20日進行夜間鋼構工程，每晚10時至隔日上午6時，封閉中正路「喜豬橋」北向3車道，但上下東岸高架橋正常，請駕駛注意減速行駛。

基隆市政府都發處表示，「基隆港東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程」，目前進行到市民廣場鋼構平台工程，已逐漸成形，正加速工程推進，將進行天橋平台基礎鋼構工程吊裝作業，施工時間約5天。

都發處表示，16至20日每日晚上10時至隔日上午6時，將封閉中正路「喜豬橋」北向3車道，會有義交交管及引導，當天完工後即重新調整為4線車道。

都發處表示，管制車道期間，上下東岸高架橋都還可以正常行駛，但提醒駕駛人行經時減速，變換車道時亦要特別小心。另跨中正路鋼構平台主體，將於明年1月夜間進行鋼構吊裝，施工時間將再另行公告。

中央補助近5億元，市府進行「基隆港東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程」，因基隆市中心被中正路、仁一路、信一路切割為分散的開放空間，未來透過大平台串接工程連接，這項工程是市港再生標竿計畫最重要的工程項目。