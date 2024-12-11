台東縣連6年獲政府服務獎 多元教學數位創新受肯定

行政院政府服務獎，台東縣政府獲教育多元教學與數位創新獎，台東縣政府表示，連6年獲政府服務獎，台東縣政府是六都以外唯一。

台東縣長饒慶鈴今天帶領台東縣政府教育處和國計處相關人員到台北，接受行政院頒獎。

事後台東縣政府發布新聞稿表示，台東縣政府於第7屆政府服務獎中，以國際發展及計畫處推動的智慧城鄉發展、教育處的多元教學模式雙雙獲獎，台東縣府連6年獲政府服務獎是非6都唯一。

饒慶鈴表示，「接住每個孩子，當老師的靠山」是台東縣政府看到現行教育受到少子女化影響，學生數逐年銳減，不能再用以往大班教學的模式，套用在現行台東教育所遇到的狀況。因此教育處透過公私協力，和民間團體、學術單位合作，打造適合台東的獨特教學模式。更要感謝主辦單位給予台東肯定。

教育處長蔡美瑤表示，縣府民國108年開始推出的各項計畫，包含英語行動列車、傅爾布萊特計畫、線上跨校共學，以及協助教師精進的無教師證教師支持計畫、領域長期入校陪伴計畫，整合台東縣數位學習專案辦公室數位資源，提供學校多元教學工具等，希望幫助教師解決教學問題，進而讓學生更有效學習。

國計處長曹劍秋表示，今年「數位創新加值」獎項計51個機關參獎，經書面審查及實地訪視2階段評選，最終獲獎，是對台東近年推動智慧城市各項計畫的最大肯定。台東縣政府不僅打造全台唯一數位點數循環經濟的智能服務，透過廢電池回收換金幣、健康計步、智能車服務等功能，讓數位科技真正融入縣民生活。