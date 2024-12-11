台東鳳梨釋迦開拓更多商機 開發多款加工品

台東鳳梨釋迦歷經中國暫停輸入危機，今天再推出冰品和休閒零食系列加工品，讓釋迦產品端上餐桌當點心，開拓更多商機。

民國110年間中國海關忽然宣布因蟲害暫停台灣釋迦輸入，台東鳳梨釋迦超過90%輸往中國，嚴重受創。

行政院除積極開拓市場外，也結合農民化危機為轉機，研發鳳梨釋迦更多加工品，增加更多銷售管道，包括氣泡飲、果醋、冰棒，以及釋迦藝品。

雖然中國去年恢復台灣釋迦輸入，但農民擔心禁止輸入事件重演，仍不斷開發鳳梨釋迦相關新產品。今天台東縣農會結合在地農業創新者、農民與食品加工業者，發表加工新產品。

新產品冰品系列有鳳梨釋迦霜淇淋，口感順滑濃郁結合鳳梨釋迦酸甜與奶香。而鳳梨釋迦冰淇淋，則以純果肉製成，呈現天然的鮮甜。還有休閒零食系列，包括鳳梨釋迦凍乾、吸凍及法式軟糖。

台東縣農會表示，新產品迎合年輕人口味，也適合餐後甜點，讓鳳梨釋迦走上餐桌。

台東縣農會理事長楊招信表示，鳳梨釋迦的加工產品不僅延長了水果的保存期限，還能提升產值，解決傳統銷售的季節性問題。同時，此系列產品將協助小農拓展更多元的銷售管道，讓消費者一年四季都能享受到鳳梨釋迦的美味。

參與新品研發的青農說，釋迦加工其實不太容易，因為表皮凹凹凸凸，果肉種子又多，早期是一顆顆挑出種子，現在有機器代勞才省事多了；青農聯誼會會長張勝堯原本從事修車業，結婚後才跟著老婆務農，先從基礎的栽種開始學，接著投入加工研發，一路走來相當辛苦，起初做釋迦麵，發現收益不錯，才續開發其它產品。