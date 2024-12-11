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日本捐這台移動式心臟超音波儀器 門諾下鄉巡迴醫療更方便

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮醫療資源較缺乏，日本下關北扶輪社以190萬元購入移動式心臟超音波儀，捐贈給門諾醫院。記者王思慧／攝影
花蓮醫療資源較缺乏，日本下關北扶輪社以190萬元購入移動式心臟超音波儀，捐贈給門諾醫院。記者王思慧／攝影

花蓮醫療資源較缺乏，在地方牽線下，日本下關北扶輪社以190萬元購入移動式心臟超音波儀，捐贈給門諾醫院，院方終於能將汰換使用11年的超音波儀，幾乎所有需要超音波的檢查都能使用，還能支援偏鄉巡迴醫療，造福更多患者。

門諾醫院今天舉辦「心臟超音波儀捐贈活動」，日本下關北扶輪社IM實行委員長齊藤昌昭、花蓮扶輪社長李忠賢，捐贈心臟超音波儀給門諾醫院，院長莊永鑣則代表接受。

李忠賢表示，日本下關北扶輪社與花蓮扶輪社為姐妹社，2年前適逢日本下關北扶輪社50周年，發現花蓮偏鄉醫療資源欠缺問題，申辦全球獎金計畫，並聯繫花蓮縣衛生局，決定捐給門諾醫院心臟超音波儀，歷經2年的程序作業，今天順利完成捐贈。

門諾醫院醫工室主任張世鴻指出，這台超音波儀屬於多功能型高階移動式超音波，主要放在加護病房，機器除了可檢查心臟外，還可以支援一般外科、腸胃內科檢查，也能用在心導管室，看血管支架是否有放對位置，可即時監看，病房若有需要也可直接檢查。

張世鴻說，前一代移動式超音波已經使用11年，十分老舊，之前盡力維護設備希望能用久一點，現在終於如願汰換；目前移動式超音波院內有6、7台，分布在不同科別門診或檢查室，也支援偏鄉巡回醫療，家醫科醫師攜帶方便，為病人檢查出病因。

日本下關北扶輪社IM實行委員長齊藤昌昭（左二）今天將190萬元的移動式心臟超音波儀捐給門諾醫院，院長莊永鑣（右二）代表受贈。記者王思慧／攝影
日本下關北扶輪社IM實行委員長齊藤昌昭（左二）今天將190萬元的移動式心臟超音波儀捐給門諾醫院，院長莊永鑣（右二）代表受贈。記者王思慧／攝影

偏鄉 日本 花蓮

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