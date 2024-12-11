基市表揚孝行楷模 謝國樑憶起亡父生前教他要孝順阿嬤

基隆市長謝國樑今天表揚9名孝行楷模時，回想起已故父親生前也教育他要孝順阿嬤，肯定得獎者用行動詮釋孝行精神，在生活中體現孝行價值。希望透過得獎者孝行，繼續傳達愛、關懷和孝順文化，為社會帶來更多正向改變。

今年基隆市孝行楷模名單為陳逸凡、李文宏、李光輝、王秋琴、江素卿、陳素惠、陳文德、王靜茹及陳怡茹。他們今天上午在市府貴賓室，接受謝國樑頒獎表揚，市府另致贈禮品，肯定他們值得民眾效法的孝行。

謝國樑說，他的父視也是孝順的孩子，還教導他們要孝順阿嬤。今天看到孝行楷模非常感動，感謝大家用實際行為實踐孝道，也希望眾人的事蹟，讓更多市民參考學習，透過得獎者的影響力，繼續傳達這個社會有愛、有關懷、有孝道的文化，未來帶來更多正向改變。

陳逸凡和李文宏照顧母親獲獎，陳母因罹癌腫瘤壓迫脊椎臥床，陳逸凡放下工作全心陪伴，包辦餵食、擦身、拍背、煮營養餐點、更換看護墊及清洗導尿管等工作，由慈濟基金會推薦並獲選孝行楷模。李文宏在家兼職，就近照顧身心退化膝蓋無力的母親，耐心陪伴就醫復健。

李光輝是計程車司機，父、母先後中風，肩負照顧倆老大小事務，靠堅強意志力撐了過來。陳文德從小分擔家務照顧幼弟，高中時協助行動不便的祖母。婚後年邁母親身體不便，雖有外傭照顧，仍花許多時間陪伴母親。

王秋琴、江素卿、陳素惠、王靜茹和陳怡茹，都是因對待婆婆的孝行獲得表揚。王秋琴婚後與公婆同住，公公早逝，婆婆患有帕金森氏症，添購運動器材並陪婆婆運動、交談，延緩惡化速度。江素卿的婆婆因尿毒症引發膽妄症，嚴重時會動手打人，她不畏艱難細心照顧，獲得里鄰肯定。