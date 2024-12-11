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微型電動車新制上路小心觸法 花蓮警首周開罰抓88件違規

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
中央規定騎乘微型電動二輪車需帶安全帽、不能雙載並要掛牌才能上路，卻有部分民眾未依規定，警方首周就抓到88件違規。圖／花蓮縣警局提供
中央規定騎乘微型電動二輪車需帶安全帽、不能雙載並要掛牌才能上路，卻有部分民眾未依規定，警方首周就抓到88件違規。圖／花蓮縣警局提供

花蓮許多學生、長者選擇騎微型電動二輪車代步，為保障騎士安全及納管，中央規定需帶安全帽、不能雙載並要掛牌才能上路。卻有部分民眾未依規定，警方短短1周就抓到88件違規，其中以乘坐人數超過規定最多共45件，而未依規定領用牌照及戴安全帽，分別是16件及6件。

交通部2年前正式納管微型電動二輪車，規定騎乘者年齡需滿14歲以上、不可載人，且車輛不得擅自改裝、時速上限25公里等，給予車主2年緩衝期完成掛牌、投保強制險等作業。

緩衝期已於11月29日結束，新制上月30日正式上路，警方在新制開跑首周加強取締，截至12月6日止共取締88件違規件數，其中，乘坐人數超過規定45件、未依規定領用牌照16件、未依規定戴安全帽計6件。

花蓮縣警局表示，微型電動二輪車新制規定，車主須投保強制險，到公路監理機關辦理驗車及掛牌手續，才能合法上路，未領用牌照上路經查獲者，可依「道路交通管理處罰條例」開罰1200至3600元，若車輛已經型式審驗合格，將當場移置保管；若未經型式審驗合格則將沒入。

花蓮縣警局長王旭昌表示，警察局與監理單位將持續聯合稽查微型電動二輪車，對未懸掛牌照、未戴安全帽、駕駛未滿14歲、載人、超速、酒駕、毒駕或是擅自增、減、變更電子控制裝置或原有規格等違規行為加強查處取締，其中，擅自改裝電子控制裝置者，最高可處5400元罰鍰，其他違規事項可開罰300至1800元不等。

中央規定騎乘微型電動二輪車需帶安全帽、不能雙載並要掛牌才能上路，卻有部分民眾未依規定，警方短短1周就抓到88件違規。圖／花蓮縣警局提供
中央規定騎乘微型電動二輪車需帶安全帽、不能雙載並要掛牌才能上路，卻有部分民眾未依規定，警方短短1周就抓到88件違規。圖／花蓮縣警局提供

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