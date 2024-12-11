宜蘭烏石漁港設立有機農業促進區 目標推出高品質樹薯

宜蘭頭城鎮烏石漁港東面太平洋，西靠雪山山脈，山上流下的雪水能栽培出高品質樹薯，不僅可以做太白粉，還能直接食用；宜蘭縣政府輔導當地農民，成立烏石港有機農業促進區，面積17.1公頃，推廣黃金樹薯與農村遊程。

烏石港有機農業促進區位於頭城港口里鐵路西邊，比鄰山海之間，當地土質多屬於砂質，不適合種植水稻等作物，但從雪山上流淌而下的雪山水富含礦物質，農民很早以前就利用雪水種植樹薯等旱地作物，近年種植面積擴大，已超過10公頃的促進區設立標準。

農民石先生說，中南部也有種植樹薯，但水質較差，只能加工成太白粉，頭城的黃金樹薯就不同，可以直接食用，不管是燉雞湯、排骨湯，或是加入紅豆湯內做成甜湯，都Q彈可口；樹薯1年1收，1分地約可收成1000斤，最近是收成期，受到颱風影響，產量只有去年的3分之1左右。

烏石港有機農業促進區今年11月25日成立，由港口社區發展協會運作；協會指出，附近有烏石港、蘭陽博物館與外澳沙灘等觀光資源，將朝農業與觀光結合方向發展，推出食農教育與農村遊程，兼顧生產、加工與觀光的整體產業鏈，盼吸引青年返鄉。