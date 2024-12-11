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基隆市公車居然真的有長草 乘客拍下影像戲稱：綠色公車
基隆市410線公車的車窗的邊溝，竟長了成排的綠色苔蘚植物，乘客拍下影像上傳網路，戲稱算是「綠色公車」嗎？公車處長鄭永陽對同仁疏於注意，導致這種情況發生表達歉意，並指已完成改善，未來會更加落實車體維護工作。
1名網友昨天在threads社群平台，上傳一段從座位朝車窗下緣拍攝的影片，可見車窗下方的凹槽內長了滿滿的苔蘚，並加註「基隆的公車會長草不是騙人的」文字。
網友貼文指出，「搭公車發現車窗的間隙居然長起草……這算是一種綠色公車嗎？」公車處今天留言回覆，並附上照片，指已清理完成，「感謝您搭乘本市公車及對於改善公車乘車環境的提醒。」
許多網友在貼文下方留言，「找找看有沒有青蛙、小蝸牛」、「這是綠化，再過不久就會有菇菇可以採」，有人說，基隆太潮濕，公車上長青苔是大家都知道的事，貼文者回覆「當了28年基隆人，對不起，我是真的剛剛才發現」，但留言者又留言說，「我忘了反串要先說」。
鄭永陽表示，公車司機會檢查車體，可能因為角度關係沒看到，或是看的不是很清楚，未來會要求更加仔細的落實檢查工作。以後公車處幹部以後也會每周到各地分站，檢查公車狀況，避免類似狀況再發生，造成乘客不舒服的乘車經驗。
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