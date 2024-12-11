快訊

戒嚴風波首位被捕！南韓前國防部長金龍顯 看守所傳輕生未遂

影／殺8人免死 死者家屬泣控法官救的是惡魔、別以為有多偉大

AI求才／師資搶輸業界 清大為教授加薪50萬能破困境？

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆市公車居然真的有長草 乘客拍下影像戲稱：綠色公車

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
網友拍下基隆市410線公車的車窗邊溝，長出成排的綠色苔蘚植物的影片上傳社群平台，貼文「這算是一種綠色公車嗎？」記者邱瑞杰／攝影
網友拍下基隆市410線公車的車窗邊溝，長出成排的綠色苔蘚植物的影片上傳社群平台，貼文「這算是一種綠色公車嗎？」記者邱瑞杰／攝影

基隆市410線公車的車窗的邊溝，竟長了成排的綠色苔蘚植物，乘客拍下影像上傳網路，戲稱算是「綠色公車」嗎？公車處長鄭永陽對同仁疏於注意，導致這種情況發生表達歉意，並指已完成改善，未來會更加落實車體維護工作。

1名網友昨天在threads社群平台，上傳一段從座位朝車窗下緣拍攝的影片，可見車窗下方的凹槽內長了滿滿的苔蘚，並加註「基隆的公車會長草不是騙人的」文字。

網友貼文指出，「搭公車發現車窗的間隙居然長起草……這算是一種綠色公車嗎？」公車處今天留言回覆，並附上照片，指已清理完成，「感謝您搭乘本市公車及對於改善公車乘車環境的提醒。」

許多網友在貼文下方留言，「找找看有沒有青蛙、小蝸牛」、「這是綠化，再過不久就會有菇菇可以採」，有人說，基隆太潮濕，公車上長青苔是大家都知道的事，貼文者回覆「當了28年基隆人，對不起，我是真的剛剛才發現」，但留言者又留言說，「我忘了反串要先說」。

鄭永陽表示，公車司機會檢查車體，可能因為角度關係沒看到，或是看的不是很清楚，未來會要求更加仔細的落實檢查工作。以後公車處幹部以後也會每周到各地分站，檢查公車狀況，避免類似狀況再發生，造成乘客不舒服的乘車經驗。

網友拍下基隆市410線公車的車窗邊溝，長出成排的綠色苔蘚植物的影片上傳社群平台，貼文「這算是一種綠色公車嗎？」記者邱瑞杰／攝影
網友拍下基隆市410線公車的車窗邊溝，長出成排的綠色苔蘚植物的影片上傳社群平台，貼文「這算是一種綠色公車嗎？」記者邱瑞杰／攝影
基隆市410線公車車窗邊溝長出綠色苔蘚植物，乘客拍下影片上傳社群平台成為話題，公車處今天表示已理理完成。圖／基隆市公車處提供
基隆市410線公車車窗邊溝長出綠色苔蘚植物，乘客拍下影片上傳社群平台成為話題，公車處今天表示已理理完成。圖／基隆市公車處提供

基隆

延伸閱讀

公車車窗間隙長青苔 網友：當28年基隆人首見

基隆青年電動機車補助新方案更多元 元旦起申請

雨天過斑馬線紅綠燈示警 基隆多雨引靈感…二信發明獎奪冠

基隆電動車新方案 限車款可0月資或選Gogoro等補助6萬

相關新聞

基隆市公車居然真的有長草 乘客拍下影像戲稱：綠色公車

基隆市410線公車的車窗的邊溝，竟長了成排的綠色苔蘚植物，乘客拍下影像上傳網路，戲稱算是「綠色公車」嗎？公車處長鄭永陽對...

微型電動車新制上路小心觸法 花蓮警首周開罰抓88件違規

花蓮許多學生、長者選擇騎微型電動二輪車代步，為保障騎士安全及納管，中央規定需帶安全帽、不能雙載並要掛牌才能上路。卻有部分...

宜蘭烏石漁港設立有機農業促進區 目標推出高品質樹薯

宜蘭頭城鎮烏石漁港東面太平洋，西靠雪山山脈，山上流下的雪水能栽培出高品質樹薯，不僅可以做太白粉，還能直接食用；宜蘭縣政府...

花蓮市建國路將施工改善人行道 工期預計8個月

花蓮市建國路是市區重要道路，市公所爭取中央補助，將投入約2900萬元改善兩側人行道，近期將動工，預計分成8階段施作，明年...

短天期TPASS 宜蘭搶先上路

交通部規畫今年底前推出TPASS 2.0方案，新增短天期定期票、常客優惠等2種方案。交通部公路局表示，近日已審核通過宜蘭...

基隆電動車新方案出爐…專案款限6車型 新購1次補助6萬

基隆市環保局昨公布新版公益青年免費電動機車補助方案，明年1月起開始網路登記，每月限1千輛。「專案車款」限定4廠牌、6車型...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。