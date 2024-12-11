花蓮市建國路將施工改善人行道 工期預計8個月

花蓮市建國路是市區重要道路，市公所爭取中央補助，將投入約2900萬元改善兩側人行道，近期將動工，預計分成8階段施作，明年8月完工，市長魏嘉彥提醒民眾，配合清除植栽盆等障礙物，以利工程進行。

建國路是連結花蓮、吉安鄉的重要道路，市公所獲內政部國土管理署核定總工程經費2902萬4000元，中央補助2437萬9000元，市公所自籌464萬5000元，改善人行道。

市長魏嘉彥昨天下午與市代會主席李振瑋，多位代表、里長前往現場會勘，了解工程內容。市公所建設課長徐國城表示，施工範圍將從建國路鐵路平交道一直到中山路交叉口，全長約740公尺，預計要240個日曆天，分成8階段施工，第一階段將從花蓮高農門口前施作，近期就會動工，明年8月完成。

目前建國路人行道常有商家占用，或者附近住戶停車、擺放盆栽等情況，市公所表示，會發出通知單提醒民眾將施工，呼籲配合清除障礙物。魏嘉彥也請里長及代表協助，希望市民配合，讓工程施作順利。