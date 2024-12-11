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花蓮推軸帶農業旅遊 3示範線結合地方特色與文化

中央社／ 花蓮縣11日電

花蓮縣政府推動軸帶農遊，結合在地農業特色與生活文化的風土體驗，以金質獎獲獎行程為基礎，整合區域內3條示範線，遊程扣合慢花蓮、品花蓮形象，盼為在地經濟注入新動能。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯說明，過往推動農遊多以休閒農業區為串聯範圍，此次首先啟動的分別為碧藍（壽豐、鳳林、萬榮）、琥珀（光復、瑞穗）及黃金（玉溪、卓溪、富里）軸帶，以更大區域整合特色主軸。

例如碧藍軸帶設定的有機農業、養殖漁業及客家文化主軸；琥珀軸帶的北緯23.5度、食農教育及水源生態；黃金軸帶的里山里地、黃金農業、多元文化及生態療癒。

再由區域業者依主軸發展，共同推出跨鄉鎮的軸帶體驗。未來隨著「花蓮軸帶」的逐步推動，將會有更多值得期待的亮點逐一呈現，讓遊客深入了解這片美麗的土地並留下難忘回憶。

12月9日、10日3條示範線遊程進行試走，透過放鬆療癒、尋味走讀、自然漫遊等主題，運用全新定義的體驗風格帶領遊客深入探索花蓮的自然景觀與農業文化，展示花蓮真實自然的慢旅行。

陳淑雯指出，廣邀有豐富經驗的各領域達人共同試走，給予建議與經驗心得。同時透過軸帶內業者的跨鄉鎮串聯也能碰撞出更多新風貌，發展出停留時間更長，體驗元素更充足的深度行程，並形成更緊密觀光旅遊連結，這樣的設計不僅豐富了遊客的旅遊體驗，也為當地居民和業者創造了更多合作機會。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮農遊軸帶，以定義區域內所具備的特色意象為主軸，整合在地休閒、體驗等農遊資源，組成具差異化的深度旅遊。而軸帶計畫首先啟動碧藍、琥珀、黃金3軸帶，打破單家體驗的營運邊界，藉由區域內業者串聯整合，展現花蓮業者在災後所展現的生命韌性與創新創意。

花蓮縣政府 行程 黃金

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