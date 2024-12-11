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花蓮震後 馥邑京華6棟樓還未拆

聯合報／ 記者王思慧王燕華／花蓮報導
花蓮馥邑京華大樓地震後成危樓被貼紅單，內政部國土署請專家鑑定，建議全拆。本報資料照片
花蓮馥邑京華大樓地震後成危樓被貼紅單，內政部國土署請專家鑑定，建議全拆。本報資料照片

403地震後，花蓮市區的馥邑京華大樓共6棟被內政部國土署判定要全拆，住戶同意拆除，但縣府遲遲未動，擔心再來大地震會樓塌。縣府建設處回應，還有182件紅黃單待處理，人力吃緊，需待國土署專案補助經費下來，才能拆除。

花蓮市中和街的「馥邑京華」共有6棟150戶、600多名居民，歷經403、423兩次地震，2樓以下鋼筋變形，有傾斜、下沉危險，6棟中的A棟受損最嚴重，被貼上紅單，但大樓地下室連接，只拆除1棟勢會影響其他大樓結構，專家評估有危險，建議全部拆除。

馥邑京華大樓管委會監委黃展宏指出，早在10月國土署判定要專案協助拆除經費與技術，要花費約6千萬全拆，縣府卻說沒有人力處理，要是不幸再來大地震，大樓隨時會有倒塌的風險，「馥邑京華住戶百分之百同意拆除。」

黃展宏說，更何況過去天王星大樓、統帥大樓跟兩家飯店，縣府都協助拆除，盼縣府安排期限，讓住戶不要再空等。

縣府建設處長鄧子榆指出，馥邑京華大樓量體大、位在住宅區，且路幅窄小，拆除有難度，需要專業技術幫忙。10月底發文向中央爭取補助，目前還沒有收到公文，暫時無法敲定拆除時間，縣府會盡力協助。

另外，台9線蘇花公路下清水橋在403震後受損，公路局將一旁日據時期舊橋拓寬、加固成臨時鋼便橋，方便通行；隨新橋將於年底雙向通行，便橋也即將功成身退，11日起拆除拓寬部分，連續10天全日單線雙向交管。

住戶 國土署 地震

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