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基隆電動車新方案出爐…專案款限6車型 新購1次補助6萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市環保局昨公布新版公益青年免費電動機車補助方案，明年1月起開始網路登記，每月限1千輛。「專案車款」限定4廠牌、6車型，全額補助車體，各廠牌月資費提供0元選項；「新購車款」專案不限廠牌可自選Gogoro等廠牌，一次性補助6萬元。

基隆市長謝國樑推出的基隆公益青年電動機車計畫，先前因取消公益及汰舊兩條件，造成申請爆量大排長龍亂象，市府透過民調聽取民眾需求，在議會期間與議員溝通滾動式調整。

環保局長馬仲豪說，為推動淨零碳排及有效控管車輛數，恢復必須汰舊燃油車，但車籍不限本人，親朋好友填具委託書即可，申請資格為20至45歲基隆籍市民（69至94年次）且連續在籍；老舊燃油機車車籍需於2021年12月31日前連續設籍基隆。公益服務不強制但鼓勵。

專案車款新增2家合作廠商，計有光陽Ionex、中華emoving、泓創綠能ZAU及三陽Sym，提供6款車型，市府按往例持續補助月資費，各廠牌皆有0元月選項。

若民眾選擇普通重型第1、2級或普通輕型第1級機種，市府將提供首次新購車民眾不限廠牌最高6萬元補助金，但不補助月資費。

有議員反映充換電樁不足，馬仲豪表示，充換電站各車商陸續布建，在家也可充電。李姓婦人認為選0月資方案加起來比一次性車體補助金更多，想申請換掉家中快20年舊車。

公益 電動機車

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基隆電動車新方案 限車款可0月資或選Gogoro等補助6萬

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