短天期TPASS 宜蘭搶先上路

交通部規畫今年底前推出TPASS 2.0方案，新增短天期定期票、常客優惠等2種方案。交通部公路局表示，近日已審核通過宜蘭縣短天期方案，預計年底前可實施，為全台第一個短天期月票。另外，交通部也規畫推出月票以外的常客優惠，預計明年上路。

TPASS通勤月票去年7月上路至今，全台已有20個縣市加入，共27個方案，交通部預計2026年起持續編列預算執行。

公路局表示，為鼓勵更多民眾搭乘公共運輸，今年底規畫TPASS 2.0方案，其中，短期天定期票部分，優惠幅度不會高於原先月票，且天數不超過14天，先前已有宜蘭縣、高雄市、台中市及台東縣4縣市提送方案，目前僅宜蘭縣核定通過。

宜蘭縣府規畫，TPASS 2.0方案將推出能搭乘各類大眾公共運輸工具的299元3日券，涵蓋台鐵宜蘭漢本至新北鳳鳴臨時站、支線深澳線、平溪線、北北宜國道客運及宜蘭縣境內市區公車。

公路局副局長張舜清說，TPASS 2.0也預計推出涵蓋不同縣市的常客優惠，吸引更多族群，預計明年上路。