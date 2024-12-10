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僧帽水母死後毒性不減 台東富山護漁區沙灘現蹤遊客勿碰觸

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣富山漁業資源保育區海灘今早出現僧帽水母，海洋保育志工提醒遊客若發現不要碰觸。圖／讀者提供
台東縣富山漁業資源保育區海灘今早出現僧帽水母，海洋保育志工提醒遊客若發現不要碰觸。圖／讀者提供

台東東河鄉出海口附近沙灘去年底曾出現大量僧帽水母，今早在富山漁業資源保育區海灘又發現疑似僧帽水母蹤跡，保育志工急忙把水母集中後打包起來，並提醒遊客，僧帽水母死亡後毒性不減，遊客若發現不要觸碰。

去年此時節，有遊客在東河鄉七里溪出海口處沙灘出現僧帽水母擱淺死亡，縣府農業處得知後通報海保署工作站展開監控。

今天上午9點多，先有清潔人員在富山護漁區的海灘疑似數隻僧帽水母，通報海洋保育志工蒐集並另外存放，避免遊客接觸。志工說，跟以往比較，今天發現的數量特別多，僧帽水母有劇毒，皮膚接觸後會有劇烈刺痛感，還可能引發一連串過敏反應，嚴重導致休克，遊客若看見不要隨意碰觸。

縣府農業處表示，今早接獲復漁區民眾反映沙灘出現僧帽水母，每年均會發生數次類似情況，外地遊客最近到台東沿海沙灘，務必注意自身安全。

台東縣富山漁業資源保育區海灘今早出現僧帽水母，海洋保育志工提醒遊客若發現不要碰觸。圖／讀者提供
台東縣富山漁業資源保育區海灘今早出現僧帽水母，海洋保育志工提醒遊客若發現不要碰觸。圖／讀者提供

水母 沙灘 農業處

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