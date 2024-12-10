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蘇花震慘...近百年日據時期舊橋擔起重任 歷經8個月即將功成身退
台9線蘇花公路下清水橋在0403地震後受損，公路局將一旁日據時期舊橋拓寬、加固成臨時鋼便橋，方便大眾通行；隨該路段將於年底雙向通行，便橋也即將功成身退，11日起拆除拓寬部分，連續10天將全日進行單線雙向交管。
台9線158.6公高處的下清水橋在4月地震時被落石擊毀，讓靠山壁這條長約10公尺的舊橋重見天日。舊橋建於1930年，在1971年新的下清水橋通車後，荒廢已經超過50年。
因下清水橋在震災中受損，形成25公尺、深20公尺的缺口，舊橋意外再度擔起交通重責，公路局人員評估結構和承載力後，在長10公尺的舊橋面密排銲接12公尺長的戰備鋼梁，增闢兩端引道，很快在震後3天恢復小型車單線雙向通行，接著又將便橋拓寬、優化，5月底讓大客車也能通行。
公路局東區養護工程分局南澳工務段重建下清水橋，北上線橋面已經完成，正進行南下線部分，預計月底就能雙向通行。
南澳工務段長劉錦龍說，11日起將著手拆除會影響南下線工程的部分便橋，拆除的是加寬的部分；施工期間，12月11日至20日全天實施單線雙向交通號誌管制，請用路人遵守交通號誌並減速通行。
此外，蘇花路廊和仁至崇德段，正辦理邊坡復建工程，維持平日上午10時至10時20分、中午12時至下午1時及下午3時或3時20分的三時段放行措施，劉錦龍表示，會持續趕工，希望能早日完成。
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