基隆長輩照護平台持續募集好友 開辦4個月已超過3300人

基隆市「長輩照護平台」開辦4個月，好友數已超過3300人。衛生局今在長榮桂冠彭園會館舉辦成果發表會，號召更多長輩加入，在線上可獲得具有老年相關疾病醫師、護理師，提供24小時諮詢服務，解決或改善健康問題。

衛生局長張賢政說，基隆市統計到今年10月底，65歲以上長者人口已超過21%，正式邁入「超高齡社會」。長者需求往往多面向，且相互影響，健康問題是長者最大的壓力來源。為協助長者能健康的在地老化，市長謝國樑在今年3月全台首創「基隆親子照護平台」，得到市民正面肯定後，又開辦「基隆長輩照護平台」，8月1日上線。

衛生局今天舉辦長輩照護平台成果發表會，謝國樑參與其他公務未能到場，由市府祕書長方定安代表出席。衛福部基隆醫院院長林三齊、基隆市立醫院院長王慧珺、長庚大學醫學院教授洪明銳、國民健康署監測組研究員陳龍生、基隆市醫師公會常務理事陳益村等人也到場，共同為推動長輩照護工作。

謝國樑雖然未能現場，但仍以視訊連線方式，問候出席成果發表會的長者及來賓，邀請長輩們多加利用平台功能，讓這個即時的線上醫療團隊資源，能夠幫助基隆長輩安心在地安老。

今天共有185名長者出席活動，基隆社區大學教育基金會執行長蔡越隆、基隆銀髮協會理事長鄭志中、雲林同鄉會事長陳素瓊、港通社區發展協會理事長李崑正也到場，未來會協助推廣所屬社團成員，加入照護平台，運用資源確保健康。