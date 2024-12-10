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宜蘭160艘漁船投入環保艦隊清除海廢20噸 今表揚最厲害前3名

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭「環保艦隊」漁民協助清除海洋垃圾，今年總共清出20噸海廢。圖／縣府提供
宜蘭「環保艦隊」漁民協助清除海洋垃圾，今年總共清出20噸海廢。圖／縣府提供

海洋廢棄物破壞生態及危害魚類，讓人困擾不已，宜蘭縣政府成立環保艦隊，號召160艘漁船協助清除海廢，今年共清出超過20噸海洋垃圾，縣府同時辦理年度評比前三名，依序是正大興168、金隆勝6及新漁發36，縣長林姿妙今頒發獎勵。

宜蘭縣海洋及漁業發展所表示，海洋廢棄物不但污染海水水質，魚類吞食下去無法消化，鳥類啄食也可能喪命，縣府於是號召與海洋最親近的漁船漁民，成立「環保艦隊」，把撈到的海洋廢棄物帶回來，秤重統計數量。

經統計清除成果，今年共回收20.1公噸，其中包括資源回收2.5公噸、一般垃圾17公噸、廢棄漁網0.6公噸。

獎勵機制部分，年中獎金頒發前10名且清除量達20公斤者，每名獎金2千元；另依照回報打撈廢棄物次數、打撈廢棄物重量、參與環保艦隊推廣活動三大項進行評比，頒發年度獎金第一名獎金5萬元，第二名2萬元，第三名1萬元。

縣長林姿妙今天在縣務會議，頒發年度評比第一名正大興 168 漁船的李來成船長，第二名金隆勝6漁船的黃士洋船長，第三名新漁發36漁船許名杰船長。

縣海洋及漁業發展所表示，環保艦隊機制得以順利運行，感謝大溪、烏石港、蘇澳及南興安檢所協助推動，另外也感謝海波浪文化事業有限公司致贈青年農夫栽種的友善米給環保艦隊績優人員。

林姿妙呼籲民眾及漁船主從事相關觀光遊憩或漁撈作業時，將產生的廢棄物及漁網攜回妥善處理，不要任意拋棄，從源頭減少垃圾，用行動守護海洋，共同營造「淨海」空間，把湛藍清淨還給海洋。

宜蘭縣號召160艘漁船加入環保艦隊，協助清除海洋廢棄物，經過年度評比前三名，依序是正大興168、金隆勝6及新漁發36，縣長林姿妙今天頒發獎勵。圖／縣府提供
宜蘭縣號召160艘漁船加入環保艦隊，協助清除海洋廢棄物，經過年度評比前三名，依序是正大興168、金隆勝6及新漁發36，縣長林姿妙今天頒發獎勵。圖／縣府提供

廢棄物 林姿妙 魚類

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