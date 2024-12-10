基隆電動車新方案 限車款可0月資或選Gogoro等補助6萬

基隆市環保局今天公布新版公益青年免費電動機車補助方案，明年1月起開始網路登記，每月限1千輛，取得資格可向友善車行送件。有兩種不同專案選擇，「專案車款」限定4廠牌共6種不同車型，每款車不僅全額補助車體，各廠牌的月資費也提供0元選項；「新購車款」專案則不限廠牌可自選Gogoro等廠牌，一次性車體補助6萬元。

基隆市長謝國樑推出的基隆公益青年電動機車計畫，先前因取消公益及汰舊兩條件，造成申請爆量大排長龍亂象，市府透過民調瞭解民眾需求，並在議會期間與議員溝通滾動式調整。

環保局馬仲豪說，為推動淨零碳排及有效控管車口數，恢復必須提供一輛汰舊燃油車，但車籍不限本人，只要親朋好友填具委託書都可，申請資格為20至45歲基隆籍市民（69至94年次）且連續在籍；老舊燃油機車車籍需於110年12月31日前設籍基隆且連續在籍。另公益服務不強制但鼓勵。

專案車款部分，新增兩家廠商與市府合作，計有光陽Ionex、中華emoving、泓創綠能ZAU及三陽Sym，提供六款車型供民眾選擇，月資費部分市府則按往例持續補助，各廠牌皆有0元月資費選項。

新購車款補助，若民眾選擇普通重型第1、2級或普通輕型第1級機種，市政府將針對首次新購車的民眾提供不限廠牌，最高6萬元的購車補助金，但無月資費補助。

馬仲豪說，明年起，環保局每月1日起提供1000個名額供民眾申請，超過名額抽籤決定，取得資格後向友善車行送件。傳統燃油機車行有300多家，目前預估加入電動機車友善車行至少有50多家。