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實價登錄揭真相 羅東公所前629坪機關用地逾3億元被買走

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
根據最新的實價登錄揭露，羅東鎮這塊備受爭議討論的「機關用地」629坪，確實以3億多元的驚人天價被買走。記者戴永華／攝影
根據最新的實價登錄揭露，羅東鎮這塊備受爭議討論的「機關用地」629坪，確實以3億多元的驚人天價被買走。記者戴永華／攝影

宜蘭羅東商圈寸土寸金，鎮公所前有一塊位處商圈中的「機關用地」，每到選舉就被拿出來討論，外傳最近以驚人天價被台北人買走。根據這兩天最新的土地買賣實價登錄，證實10月30日確有交易紀錄，每坪交易價格48萬多，總價3億450萬元成交，遠超過機關用地的行情價。

這塊地以前是公車客運羅東總站，私人土地被編定為機關用途，通常沒人愛買。但因土地位於鎮公所前方，前後幾任羅東鎮長都有意透過徵收取得這筆土地，但地主惜售，要不然就是被民間以高價買走。

629坪土地隔著興東路，面對中山公園與羅東夜市，目前地上建築物出租店面，後方是停車場，雖是被編定為機關用地，但因位處商圈，近年來一再有人建議變更為商業區，一旦變更成功每坪至少百萬元起跳，以夜市民權路的店鋪為例，每坪約150萬元行情。

上個月地方盛傳，土地已被台北人以高價買走，但無人能證實。最近這兩天的實價登錄確實有交易，土地面積2080平方公尺（629.2坪），10月30日以總價3億450萬元成交，換算成每坪價格約48萬4千元。

若以羅東鎮公所機關用地的公告現值，每坪33萬6千元做比較，如此交易確是高於機關用地的行情價格。

不過，同時也發現這塊土地距離上次的買賣交易時間已經11年，上次交易是102年7月，每坪約36萬元，總價2億3千萬元易手；換言之，相隔11年，每坪價格成長約11萬元，總價多出7千多萬元算是合理的獲利範圍。

最近羅東鎮公所是否原地重建或異地遷建？爭議未休，引起地方關注。有人主張鎮公所遷走後，透過都市計畫通盤檢討，把土地一併變更為商業區；但根據都市規劃內行人士認為，當地行政機關除了羅東鎮公所，還有羅東衛生所、羅東地政事務所等，事涉廣泛，都市計畫通盤檢討變更土地由鎮公所提出後送內政部確定，得花不少時間。

根據最新的實價登錄揭露，羅東鎮這塊備受爭議討論的「機關用地」629坪，確實以3億多元的驚人天價被買走。記者戴永華／攝影
根據最新的實價登錄揭露，羅東鎮這塊備受爭議討論的「機關用地」629坪，確實以3億多元的驚人天價被買走。記者戴永華／攝影
根據最新的實價登錄揭露，羅東鎮這塊備受爭議討論的「機關用地」629坪，確實以3億多元的驚人天價被買走。記者戴永華／攝影
根據最新的實價登錄揭露，羅東鎮這塊備受爭議討論的「機關用地」629坪，確實以3億多元的驚人天價被買走。記者戴永華／攝影

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