花蓮震後8個月6棟大樓仍未拆 縣府坦言人力吃緊

403地震過去8個月，至今仍有紅單大樓未拆除。位在市區的馥邑京華大樓共有6棟，內政部國土署判定要全拆，住戶抱怨縣府遲未有動作，擔心再來大地震樓倒塌。縣府建設處回應，目前還有182件紅黃單建築要處理，人力吃緊，需待國土署專案補助經費下來，才能排定拆除時間。

位於花蓮市中和街的「馥邑京華」共有6棟150戶，歷經403、423兩次地震，2樓以下鋼筋變形，有傾斜、下沉的危險，在6棟中的A棟受損最嚴重，被貼上紅單，但大樓地下室連接，只拆除1棟勢會影響其他大樓結構，專家評估有危險，建議全部拆除。

馥邑京華大樓管委會監委黃展宏無奈指出，早在10月國土署判定要專案協助拆除經費與技術，要花費約6000萬元全拆，縣府卻說沒有人力處理，「不知道要拖多久」。但地震難以預測，要是不幸再來大地震，大樓隨時會有倒塌的風險。

黃展宏說，馥邑京華住戶百分之百同意拆除，就連在外地的屋主都有取得同意，這是花蓮首見的案例，大家都希望盡快拆除，好規畫下一步；更何況過去天王星大樓、統帥大樓跟兩家飯店，縣府都有協助拆除，相信已有拆除的經驗，盼縣府能先安排個期限，讓住戶不要再空等。

花蓮市民代表莊依婕表示，住戶十分迫切希望盡早拆掉6棟大樓，甚至旁邊的住戶好長一段時間都不敢回家睡覺，附近還有加油站，若是不幸倒塌，後果不堪設想。

縣府建設處長鄧子榆指出，現在全花蓮有182件紅黃單建築要處理，雖然大多數是耐震補強、修繕，不過用到善款都需要詳細審核，人力實在吃緊。且馥邑京華大樓量體大、位在住宅區，且路幅窄小，坦言拆除有難度，需要專業技術幫忙。

鄧子榆說，10月底發文向中央爭取補助，目前還沒有收到公文，暫時無法敲定拆除時間，強調縣府會盡力協助，希望圓滿解決住戶的需求。