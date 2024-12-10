快訊

好市多「自助碎洋蔥」重出江湖！網興奮喊1物：希望一起回歸

從南美二館突變國家級 看行政法人政治化的畸形現象

上演逃難記！榮耀號卡沖繩最快今疏運完畢 最慘不是旅客而是「這群人」

台東違規車輛銷毀 警籲駕駛人申請牌照再上路

中央社／ 台東縣10日電

台東警察局成功分局配合台東監理站，完成轄內20餘輛違規沒入汽、機車銷毀作業，呼籲駕駛人應依規定申請牌照再上路，農用車禁止行駛道路上，被查獲將面臨沒入銷毀等處分。

台東縣警察局今天表示，執行過程中，成功分局派員到場逐一核對每輛違規車輛的勘查紀錄，確認車輛類別、廢牌、顏色、號牌號碼、引擎號碼、車身號碼及車輛特徵後，再由監理站委託的報廢回收廠重型機具進行分解銷毀。

成功警分局指出，大多數的違規車輛皆為無牌或偽（變）造車牌車輛、農用機具（拼裝車）及報廢車等。配合交通部研擬修法，未來使用偽（變）造車牌將面臨更嚴厲處罰，包括當場移置保管並沒入銷毀懸掛假車牌的車輛。

罰則目前是新台幣3600元以上至1萬800元以下罰鍰。修法後，最高罰鍰提高至3萬6000元，罰鍰加重逾3倍，且車主及駕駛人都將依最高額度處罰。

此外，因應微型電動二輪車管理新制，未依法領用牌照者將依「道路交通管理處罰條例」第71-1條規定，處新台幣1200元至3600元罰鍰，並將車輛移置保管；若是未經型式審驗合格，即未經財團法人車輛安全審驗中心審驗合格者將會被沒入。該條例第73條第2項及第3項明確規範微電車酒駕罰則，酒駕罰鍰範圍為1200元至2400元，拒測者則罰4800元。也請用路人特別注意。

成功分局長龔士哲特別提醒從事農務的民眾，切勿駕駛未掛牌農用機具上路，以免遭沒入銷毀。若需運送農用機具，應使用合法掛牌的載具來拖吊運輸，將持續加強取締違規車輛，以維護用路人安全。

台東 監理站 警察

延伸閱讀

被罰才會怕？取締微型電動二輪車未掛牌 豐原警已開罰50件

微型電動二輪車新制上路 新北警取締125件

墾丁越野車集會引民怨 墾管處：行駛山林步道可開罰

取締微電車未掛車牌 豐原警追50公尺查獲失聯移工

相關新聞

實價登錄揭真相 羅東公所前629坪機關用地逾3億元被買走

宜蘭羅東商圈寸土寸金，鎮公所前有一塊位處商圈中的「機關用地」，每到選舉就被拿出來討論，外傳最近以驚人天價被台北人買走。根...

花蓮震後8個月6棟大樓仍未拆 縣府坦言人力吃緊

403地震過去8個月，至今仍有紅單大樓未拆除。位在市區的馥邑京華大樓共有6棟，內政部國土署判定要全拆，住戶抱怨縣府遲未有...

仁三路騎樓整平動工 基隆廟口夜市休市至22日

基隆仁三路騎樓整平工程今動工，廟口夜市攤位休市到22日，相鄰的愛四路攤商照常營業。市長謝國樑說，店面騎樓有高低落差，或地...

悶燒飄臭近1個月…花蓮製造廠 測得6種有害物質

花蓮市美崙工業區一家固態再生燃料（SRF）製造廠日前發生火災，火勢撲滅後內部堆置物料持續悶燒，臭味飄散長達近1個月。花蓮...

基市室內寵物樂園預算受挫 議員提臨時動議要求市府說明計畫

基市府明年編列800萬元興建「室內寵物樂園」，議會僅通過150萬元「規畫費」，府會齟齬餘波盪漾。民進黨市議員施偉政要求市...

旅運再提升…宜蘭TPASS台鐵往南延至花蓮和平 最北到新北鳳鳴站

交通部推動「行政院促進公共運輸使用方案」，宜蘭縣政府向中央爭取公共運輸通勤月票3方案，去年8月推出750與1800方案、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。