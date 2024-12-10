台東違規車輛銷毀 警籲駕駛人申請牌照再上路

台東縣警察局成功分局配合台東監理站，完成轄內20餘輛違規沒入汽、機車銷毀作業，呼籲駕駛人應依規定申請牌照再上路，農用車禁止行駛道路上，被查獲將面臨沒入銷毀等處分。

台東縣警察局今天表示，執行過程中，成功分局派員到場逐一核對每輛違規車輛的勘查紀錄，確認車輛類別、廢牌、顏色、號牌號碼、引擎號碼、車身號碼及車輛特徵後，再由監理站委託的報廢回收廠重型機具進行分解銷毀。

成功警分局指出，大多數的違規車輛皆為無牌或偽（變）造車牌車輛、農用機具（拼裝車）及報廢車等。配合交通部研擬修法，未來使用偽（變）造車牌將面臨更嚴厲處罰，包括當場移置保管並沒入銷毀懸掛假車牌的車輛。

罰則目前是新台幣3600元以上至1萬800元以下罰鍰。修法後，最高罰鍰提高至3萬6000元，罰鍰加重逾3倍，且車主及駕駛人都將依最高額度處罰。

此外，因應微型電動二輪車管理新制，未依法領用牌照者將依「道路交通管理處罰條例」第71-1條規定，處新台幣1200元至3600元罰鍰，並將車輛移置保管；若是未經型式審驗合格，即未經財團法人車輛安全審驗中心審驗合格者將會被沒入。該條例第73條第2項及第3項明確規範微電車酒駕罰則，酒駕罰鍰範圍為1200元至2400元，拒測者則罰4800元。也請用路人特別注意。

成功分局長龔士哲特別提醒從事農務的民眾，切勿駕駛未掛牌農用機具上路，以免遭沒入銷毀。若需運送農用機具，應使用合法掛牌的載具來拖吊運輸，將持續加強取締違規車輛，以維護用路人安全。