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悶燒飄臭近1個月…花蓮製造廠 測得6種有害物質
花蓮市美崙工業區一家固態再生燃料（SRF）製造廠日前發生火災，火勢撲滅後內部堆置物料持續悶燒，臭味飄散長達近1個月。花蓮縣環保局測出6種有害空氣汙染物質，但數值遠低排放標準，將持續要求業者小部分開挖、灌水，減少異味及悶燒。
台翔興業有限公司二廠內堆置12公尺高、約5千公噸廢木屑、廢塑膠等，上月11日凌晨火警，火勢撲滅後，內部持續悶燒，東北季風將刺鼻臭味吹往下風處的住宅區。
環保局副局長饒慶龍昨天赴縣議會做專案報告，指經異味採樣、測定，13次有5次超標，依「空氣汙染防制法」開罰223萬元；物料堆放過多，未申請固定汙染源設置、操作許可也會罰10萬元。
饒慶龍說，不鏽鋼瓶採樣有害空氣汙染檢測，共測得6種有害物質，包含甲苯、苯、二甲苯、乙苯、二氯甲烷跟苯乙烯，但濃度小於排放標準。至於是否產出戴奧辛，3日完成採樣並送檢，預計30日後取得數據。
多位議員質疑，環保局報告未提及廠商的背景、營業項目，究竟業者處理什麼廢棄物，以及未來送至鳳林掩埋場是否造成二次汙染？環保局應建置SOP，主動揭露資訊。
饒慶龍表示，台翔公司是製造廠，將廢木材、廢塑膠破碎成粉狀後，送到亞泥公司當替代燃料；環保局針對業者超量問題，在6、7月分別裁罰，也要求業者降低堆置高度。
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