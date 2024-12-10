仁三路騎樓整平動工 基隆廟口夜市休市至22日

基隆仁三路騎樓整平工程今動工，廟口夜市攤位休市到22日，相鄰的愛四路攤商照常營業。市長謝國樑說，店面騎樓有高低落差，或地面毀損影響行走，施工整平後，民眾走得更安全舒適。

基隆市推動改善市中心區人行環境，提出廟口周邊等騎樓整平計畫，獲得中央補助執行，總工程經費2454萬元。這項工程10月6日發包，工務處12月3日召開地方說明會，在與里辦公處及仁三路飲食攤販代表討論後，決定10日至22日施工，廟口夜市攤商配合休市。

相鄰的愛四路攤商照常營業。記者邱瑞杰／攝影 謝國樑表示，基隆重要街道會分階段、分年整平騎樓，廟口路段規畫已久，仁三路部份明起施工，愛四路部分希望在下一階段施作。仁三路目前只有一家店面的屋主不同意，其他屋主都配合市府施工把騎樓整平，不能整平的部分也會順平。

謝說，仁三路騎樓整平施工的期間，廟口夜市攤商沒營業，提醒市民及全國各地觀光客留意這項資訊，但愛四路的攤商會正常營業。

市府多年前就有整平廟口夜市仁三路騎樓計畫，但未能取得多數商家同意。謝國樑表示，大家都滿支持騎樓整平，和過去相比，時空背景不一樣，風氣也不同。

工務處長陳耀川說，廟口夜市區域的多數屋主支持市府規畫施工，尚有屋主未同意，會繼續溝通，施工期間會產生噪音、振動和粉塵，也請民眾體諒。養護工程科長林賢家表示，先前已和屋主討論過工法，施工順序是先打除地板，接著打底、鋪磚、抹縫，未來仁三路騎樓將統一材質、顏色，除更好行走，對市容也加分。