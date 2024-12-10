快訊

陽光行動／國在山河廢 營建廢棄物濫倒毀國土

聽新聞
0:00 / 0:00

仁三路騎樓整平動工 基隆廟口夜市休市至22日

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市仁三路騎樓整平工程今天動工，廟口夜市攤位將休市到22日。記者邱瑞杰／攝影
基隆市仁三路騎樓整平工程今天動工，廟口夜市攤位將休市到22日。記者邱瑞杰／攝影

基隆仁三路騎樓整平工程今動工，廟口夜市攤位休市到22日，相鄰的愛四路攤商照常營業。市長謝國樑說，店面騎樓有高低落差，或地面毀損影響行走，施工整平後，民眾走得更安全舒適。

基隆市推動改善市中心區人行環境，提出廟口周邊等騎樓整平計畫，獲得中央補助執行，總工程經費2454萬元。這項工程10月6日發包，工務處12月3日召開地方說明會，在與里辦公處及仁三路飲食攤販代表討論後，決定10日至22日施工，廟口夜市攤商配合休市。

相鄰的愛四路攤商照常營業。記者邱瑞杰／攝影
相鄰的愛四路攤商照常營業。記者邱瑞杰／攝影
謝國樑表示，基隆重要街道會分階段、分年整平騎樓，廟口路段規畫已久，仁三路部份明起施工，愛四路部分希望在下一階段施作。仁三路目前只有一家店面的屋主不同意，其他屋主都配合市府施工把騎樓整平，不能整平的部分也會順平。

謝說，仁三路騎樓整平施工的期間，廟口夜市攤商沒營業，提醒市民及全國各地觀光客留意這項資訊，但愛四路的攤商會正常營業。

市府多年前就有整平廟口夜市仁三路騎樓計畫，但未能取得多數商家同意。謝國樑表示，大家都滿支持騎樓整平，和過去相比，時空背景不一樣，風氣也不同。

工務處長陳耀川說，廟口夜市區域的多數屋主支持市府規畫施工，尚有屋主未同意，會繼續溝通，施工期間會產生噪音、振動和粉塵，也請民眾體諒。養護工程科長林賢家表示，先前已和屋主討論過工法，施工順序是先打除地板，接著打底、鋪磚、抹縫，未來仁三路騎樓將統一材質、顏色，除更好行走，對市容也加分。

夜市 騎樓

延伸閱讀

遊客注意…仁三路騎樓整平明動工 基隆廟口夜市休市13天

基隆親子照護平台人數近萬 謝國樑：外縣市觀摩盼跟進

明年綠營發動大罷免？朱立倫：國民黨不會客氣「以戰止戰」

基隆免費電動機車改需汰舊換新 明年1月申請每月限千輛

相關新聞

仁三路騎樓整平動工 基隆廟口夜市休市至22日

基隆仁三路騎樓整平工程今動工，廟口夜市攤位休市到22日，相鄰的愛四路攤商照常營業。市長謝國樑說，店面騎樓有高低落差，或地...

悶燒飄臭近1個月…花蓮製造廠 測得6種有害物質

花蓮市美崙工業區一家固態再生燃料（SRF）製造廠日前發生火災，火勢撲滅後內部堆置物料持續悶燒，臭味飄散長達近1個月。花蓮...

基市室內寵物樂園預算受挫 議員提臨時動議要求市府說明計畫

基市府明年編列800萬元興建「室內寵物樂園」，議會僅通過150萬元「規畫費」，府會齟齬餘波盪漾。民進黨市議員施偉政要求市...

旅運再提升…宜蘭TPASS台鐵往南延至花蓮和平 最北到新北鳳鳴站

交通部推動「行政院促進公共運輸使用方案」，宜蘭縣政府向中央爭取公共運輸通勤月票3方案，去年8月推出750與1800方案、...

全國優良市集暨樂活名攤評選 宜蘭市業者摘星破百創新高

摘星數再創新高！宜蘭市公所輔導各市場參與經濟部優良市集暨樂活名攤評選，優良市集入選1處、樂活名攤入選36家，總入選星級數...

「鈴芽之旅」故鄉宮古市訪花蓮市 交流震後防災經驗

403花蓮地震重創花蓮市區，日本東北地區岩手縣宮古市為報恩台灣在311地震的援助，捐出200萬日幣幫助重建。宮古市長山本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。