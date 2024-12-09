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基市室內寵物樂園預算受挫 議員提臨時動議要求市府說明計畫

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府明年編列800萬元興建「室內寵物樂園」，議會僅通過150萬元「規畫費」，府會齟齬今在議會定期會餘波盪漾。記者邱瑞杰／攝影
基市府明年編列800萬元興建「室內寵物樂園」，議會僅通過150萬元「規畫費」，府會齟齬今在議會定期會餘波盪漾。記者邱瑞杰／攝影

基市府明年編列800萬元興建「室內寵物樂園」，議會僅通過150萬元「規畫費」，府會齟齬餘波盪漾。民進黨市議員施偉政要求市府，明年專案說明選址等計畫內容。市長謝國樑回應，議會只通過規畫案，要求說明細節不符原預算精神。

基隆市議會定期會審查市府明年總預算，12月3日審查室內寵物樂園800萬元，其中規畫費是80萬元。有議員認為預算執行內容不明確，不應「空白授權」，最後通過保留科目及150萬規畫費，其餘650萬元刪除。總預算今天完成2、3讀程序，這筆預算成為明年總預算唯一被刪除項目。

施偉政在定期會今天閉會前提臨時動議，指謝國樑3日在議會審查預算時，指若只有保留規畫費，全案將延宕，顯然市府對地點等細節有些構思，所以希望明年3月臨時會開議前，市府要專案說明室內寵物樂園地點及具體規畫設計等內容。

基市府秘書長方定安認為，議會是通過室內寵物樂園規畫設計費，並非用地評估、篩選經費。所以如果作業來得及，市府明年上半年完成規畫後，再提出工程經費追加減預算，「在程序上是會比較順暢」。

謝國樑說，如果給規畫費，市府會把計畫弄得詳盡一點，看大家喜不喜歡，喜歡再通過工程預算，不喜歡就不用。但是施偉政的臨時動議，是要市府在規畫時就把興建細節弄清楚，並非通過的預算本質。所以議會等市府規畫出來後，再看要不要支持興建會比較好。

施偉政同意市府在明年追加減預算的時候，再說明相關細節，但一定要完整提供工預預算要怎麼做。因為市府資料顯示室內寵物樂園只有60坪，真的不大，怎麼做大家都很關心。

雙方各自表達立場後，主持會議的基隆市議長童子瑋表示，市府應在規畫完成，先跟議會說明後，在辦理追加預算送審。

基市府明年編列800萬元興建「室內寵物樂園」，議會僅通過150萬元「規畫費」，府會齟齬今在議會定期會餘波盪漾。記者邱瑞杰／攝影
基市府明年編列800萬元興建「室內寵物樂園」，議會僅通過150萬元「規畫費」，府會齟齬今在議會定期會餘波盪漾。記者邱瑞杰／攝影

基隆 寵物 謝國樑

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