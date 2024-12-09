旅運再提升…宜蘭TPASS台鐵往南延至花蓮和平 最北到新北鳳鳴站

交通部推動「行政院促進公共運輸使用方案」，宜蘭縣政府向中央爭取公共運輸通勤月票3方案，去年8月推出750與1800方案、今年9月推出2300+方案，大幅減輕通勤族負擔，為擴大服務，進一步爭取台鐵公司同意延伸，適用範圍最南到花蓮和平站、最北到新北市鶯歌區的鳳鳴臨時站。

縣府交通處表示，今年9月上路的2300+方案，採取「雙卡記名認證」方式，結合宜蘭通勤月票1800方案與基北北桃都會通1200方案，原價應為3000元，其中的700元價差由政府補助，使用的運具範圍更廣。

宜蘭TPASS原台鐵服務範圍是從新北市鶯歌站至宜蘭縣漢本站，服務範圍已相當廣，因應交通部鐵道局桃園市鐵路地下化工程，台鐵新增新北市鶯歌區鳳鳴臨時火車站，該站點位置符合行政院通勤月票基北北桃與宜蘭通勤月票1800方案適用範圍，為利民眾乘車使用，縣政府於該站位11月30日啟用同步納入宜蘭TPASS搭乘範圍。

縣政府另外考量縣民有往返和平工業區工作通勤需求，但既有的TPASS未能提供服務，為擴大範圍，積極與台鐵研商往南延伸至和平站，感謝台鐵公司協助系統修改，從12月16日起TPASS的服務範圍往南延伸至和平站。

交通處表示，宜蘭TPASS的台鐵擴大服務範圍，北至新北市鳳鳴臨時站、南至花蓮縣和平站，滿足往返鄰近縣市通勤需求，民眾只要持悠遊卡、一卡通、愛金卡3家票證至國道客運售票處，購買宜蘭縣3種方案任何1種，可享優惠票價，減輕通勤通學負擔，提升公共運輸使用率，帶給民眾搭乘更便利。