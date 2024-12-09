全國優良市集暨樂活名攤評選 宜蘭市業者摘星破百創新高

摘星數再創新高！宜蘭市公所輔導各市場參與經濟部優良市集暨樂活名攤評選，優良市集入選1處、樂活名攤入選36家，總入選星級數達111顆星，不但超越前一年度93顆星，更首次突破百星，宜蘭市長陳美玲今頒贈獎狀及獎勵金給獲選業者，鼓勵業者再接再厲，爭取來年更高星等評級。

今年綠九市場獲得評審青睞，維持四星優良市集的高水準；樂活名攤方面則由綠九市場的「日展菓菜行（41號攤）」取得五星榮耀，是宜蘭縣今年唯一一家獲五星認證，也是宜蘭縣第一間5星蔬果攤商。

此外，宜蘭市獲得4星的市場業者大幅提升至7家，其中包含綠九市場的3家生鮮肉舖「志賓肉號（18號攤）」、「勇惠生鮮豬肉（72號攤）」、「百竤肉號（78號攤）」與1家熟食小吃「宜蘭二哥鯊魚煙綠九店（47號攤）」。

東門夜市也首度迎來4星名攤殊榮，包含「自己來紅茶鮮乳」與「茶水攤」飲料業；而去年甫參加就獲得3星評等，南館市場人氣熟食店舖「市場內壓磚奶酥早午餐」今年一舉躍上4星等級。

今年業者平均星數都有顯著提升，參與評選業者獲得星數都在2星以上，綜觀2至3星獲選業者類型包含生鮮肉品、加工食品、熟食、飲料、服飾，五金、生活用品等，獲選類型也越來越多元，顯示宜蘭各市場與夜市的品質正全面提升。