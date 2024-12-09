快訊

經典賽／林昱珉將無法參加明年資格賽 蔡其昌透露關鍵原因

曾預收240萬學費！洋尪補習班驚爆倒閉 「星光」女星回應了

女「電波拉皮」麻醉亡 北市稽查：麻藥、手術均吳醫師一人操作

全國優良市集暨樂活名攤評選 宜蘭市業者摘星破百創新高

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭市公所輔導各市場參與經濟部優良市集暨樂活名攤評選，優良市集入選1處、樂活名攤入選36家，總入選星級數達111顆星，不但超越前一年的93顆星，更首次突破百顆星。圖／市公所提供
宜蘭市公所輔導各市場參與經濟部優良市集暨樂活名攤評選，優良市集入選1處、樂活名攤入選36家，總入選星級數達111顆星，不但超越前一年的93顆星，更首次突破百顆星。圖／市公所提供

摘星數再創新高！宜蘭市公所輔導各市場參與經濟部優良市集暨樂活名攤評選，優良市集入選1處、樂活名攤入選36家，總入選星級數達111顆星，不但超越前一年度93顆星，更首次突破百星，宜蘭市長陳美玲今頒贈獎狀及獎勵金給獲選業者，鼓勵業者再接再厲，爭取來年更高星等評級。

今年綠九市場獲得評審青睞，維持四星優良市集的高水準；樂活名攤方面則由綠九市場的「日展菓菜行（41號攤）」取得五星榮耀，是宜蘭縣今年唯一一家獲五星認證，也是宜蘭縣第一間5星蔬果攤商。

此外，宜蘭市獲得4星的市場業者大幅提升至7家，其中包含綠九市場的3家生鮮肉舖「志賓肉號（18號攤）」、「勇惠生鮮豬肉（72號攤）」、「百竤肉號（78號攤）」與1家熟食小吃「宜蘭二哥鯊魚煙綠九店（47號攤）」。

東門夜市也首度迎來4星名攤殊榮，包含「自己來紅茶鮮乳」與「茶水攤」飲料業；而去年甫參加就獲得3星評等，南館市場人氣熟食店舖「市場內壓磚奶酥早午餐」今年一舉躍上4星等級。

今年業者平均星數都有顯著提升，參與評選業者獲得星數都在2星以上，綜觀2至3星獲選業者類型包含生鮮肉品、加工食品、熟食、飲料、服飾，五金、生活用品等，獲選類型也越來越多元，顯示宜蘭各市場與夜市的品質正全面提升。

市長陳美玲表示，公所市長期支持輔導各市場與夜市業者參與市場最高榮譽的「優良市集暨樂活名攤」評選，繼去年摘下93顆星佳績，今年更一舉突破百顆，包含優良市集與樂活名攤在內總計獲得111顆星，創下新里程碑，更體現市場業者與市公所合作無間及攤商提升品質的努力。入選名單可上經濟部工商輔導中心官網查詢

樂活名攤方面由綠九市場的「日展菓菜行」摘下五星榮耀，是宜蘭縣今年唯一一家獲五星認證，也是宜蘭縣第一間5星蔬果攤商。圖／市公所提供
樂活名攤方面由綠九市場的「日展菓菜行」摘下五星榮耀，是宜蘭縣今年唯一一家獲五星認證，也是宜蘭縣第一間5星蔬果攤商。圖／市公所提供
宜蘭市陳美玲頒獎給榮獲經濟部星級肯定的攤商業者。圖／市公所提供
宜蘭市陳美玲頒獎給榮獲經濟部星級肯定的攤商業者。圖／市公所提供

夜市 宜蘭 陳美玲

延伸閱讀

影／宜蘭某診所被爆租霸糾紛...關說員警到場影片瘋傳 警方揭真相

章立衡喊「送父最後一程」 劉家昌宜蘭告別式曝光？殯葬所揭巧合真相

影／宜蘭驚傳西瓜刀砍人 男店員左臂濺血跳窗求救畫面曝光

宜蘭鬆餅店驚爆砍人案 店員遭2男持西瓜刀攻擊左手臂受傷

相關新聞

遊客注意…仁三路騎樓整平明動工 基隆廟口夜市休市13天

基隆市仁三路騎樓整平工程明天動工，廟口夜市攤位從休市到22日，相鄰的愛四路攤商照常營業。市長謝國樑今天說，店面騎樓有高低...

全國優良市集暨樂活名攤評選 宜蘭市業者摘星破百創新高

摘星數再創新高！宜蘭市公所輔導各市場參與經濟部優良市集暨樂活名攤評選，優良市集入選1處、樂活名攤入選36家，總入選星級數...

「鈴芽之旅」故鄉宮古市訪花蓮市 交流震後防災經驗

403花蓮地震重創花蓮市區，日本東北地區岩手縣宮古市為報恩台灣在311地震的援助，捐出200萬日幣幫助重建。宮古市長山本...

花蓮製造廠悶燒臭味長達近月 空汙影響健康？環保局今澄清

花蓮市美崙工業區1家固態再生燃料（SRF）製造廠，於11月中發生火警，火勢撲滅後內部堆置物料持續悶燒，臭味飄散長達近1個...

章立衡喊「送父最後一程」 劉家昌宜蘭告別式曝光？殯葬所揭巧合真相

資深音樂人劉家昌2日病逝，享壽83歲，台灣家屬低調處理後事，但劉家昌的兒子章立衡今貼文表示，他透過管道打聽到父親的出殯安...

基隆第2座寵物公園 由兒童遊戲場改造

基隆市首座寵物公園設在暖暖運動公園，今年5月落成啟用。第2座寵物公園確定落腳在正豐街旁，目前閒置的兒童遊戲場空地。中正區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。