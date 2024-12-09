「鈴芽之旅」故鄉宮古市訪花蓮市 交流震後防災經驗

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聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
日本東北地區岩手縣宮古市團隊今天拜訪花蓮市公所，希望兩市未來能展開進一步交流。圖／花蓮市公所提供
日本東北地區岩手縣宮古市團隊今天拜訪花蓮市公所，希望兩市未來能展開進一步交流。圖／花蓮市公所提供

403花蓮地震重創花蓮市區，日本東北地區岩手縣宮古市為報恩台灣在311地震的援助，捐出200萬日幣幫助重建。宮古市長山本正德、議長橋本久夫今天率團前往花蓮市公所交流，並邀請公所團隊到宮古市參訪，了解該如何建置完整防災應變措施。

花蓮市公所指出，宮古市是311東日本大地震受創最嚴重的地區之一，震後引發的海嘯高度近40公尺、約13層樓高，大規模摧毀沿海地區。宮古市長山本正德將當時台灣對日本的援助銘記在心，在震後發起捐款，捐出日幣200萬元，約台幣43萬元送愛到花蓮。

花蓮市長魏嘉彥今年7月曾到岩手縣盛岡市，參加2市締結友好城市5周年紀念活動，在會場上遇到前往祝賀的山本正德，並頒贈匾牌給他，感謝宮古市在地震後，第一時間傳達慰問及捐款幫助重建，讓地方備感溫暖。

山本正德表示，宮古市為盛岡市的港口，關係非常密切，這次特地到花蓮交流；宮古市為因應地震與海嘯等災害，與鄰近地區建立完整的防災應變措施，期待往後有機會能接待花蓮訪問團，展開交流。

宮古市議長橋本久夫希望未來兩市之間能開啟學童交流，邀請台灣學生到宮古市，在森林、河流、海洋中體驗學習，也讓宮古的孩子有機會認識花蓮。

魏嘉彥表示，宮古市是知名動畫電影「鈴芽之旅」主角鈴芽的故鄉，這部電影市公所曾透過大型活動播映，引起民眾共鳴；當地經多年重建，多數地區恢復正常生活，公部門在過程中的用心與努力，值得花蓮市借鏡學習，期許兩地未來開啟進一步的交流。

日本岩手縣宮古市長山本正德（左）今天率團拜訪花蓮市公所，與市長魏嘉彥（右）交流，邀請花蓮市到宮古市參訪。圖／花蓮市公所提供
日本岩手縣宮古市長山本正德（左）今天率團拜訪花蓮市公所，與市長魏嘉彥（右）交流，邀請花蓮市到宮古市參訪。圖／花蓮市公所提供

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