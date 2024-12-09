遊客注意…仁三路騎樓整平明動工 基隆廟口夜市休市13天

基隆市仁三路騎樓整平工程明天動工，廟口夜市攤位從休市到22日，相鄰的愛四路攤商照常營業。市長謝國樑今天說，店面騎樓有高低落差，或地面毀損都會影響行行走。施工整平之後，民眾會走得更安全舒適。

基隆市政府推動改善市中心區人行環境，提出廟口周邊等騎樓整平計畫，獲得中央補助執行，總工程經費2454萬元。這項工程10月6日發包，工務處12月3日召開地方說明會，在與里辦公處及仁三路飲食攤販代表討論後，決定10日至22日施工，廟口夜市攤商配合休市。

謝國樑表示，基隆重要的街道會分階段、分年整平騎樓，廟口路段規畫已久，仁三路部份明起施工，愛四路部分希望在下一階段施作。仁三路目前只有一家店面的屋主不同意，其他屋主都配合市府施工把騎樓整平，不能整平的部分也會順平。

謝國樑說，仁三路騎樓整平施工的期間，廟口夜市攤商沒有營業，提醒市民及全國各地觀光客留意這項資訊，但愛四路的攤商會正常營業。

市府多年前就有整平廟口夜市仁三路騎樓計畫，但未能取得多數商家同意。謝國樑表示，現在大家都滿支持騎樓整平，和過去比起來，時空背景比較不一樣。大家現在聽到騎樓整平，無論是市民還是店家大多支持，呼籲店家支持市府整平騎樓，讓行人能夠更放心、安全的行走。

工務處長陳耀川說，感謝廟口夜市區域的多數屋主，支持市府規畫施工，尚有屋主未同意，施工期間會繼續溝通，如果全數屋主都願意配合，騎樓步行空間更舒適。施工期間會產生噪音、振動和粉塵，也請當地民眾體諒。