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同為地震重建都市 日本岩手縣宮古市訪團花蓮交流

中央社／ 花蓮縣9日電
花蓮今年受到強震重創，多棟大樓住宅受損。圖／聯合報系資料照片
花蓮今年受到強震重創，多棟大樓住宅受損。圖／聯合報系資料照片

日本岩手縣宮古市長山本正德、議長橋本久夫率訪問團，今天拜訪花蓮市公所，對花蓮震災後表達慰問，同為震後重建都市，花蓮市長魏嘉彥期待展開進一步交流。

花蓮市公所表示，宮古市是311日本大地震受創最嚴重的地區之一，震後引發的海嘯高度近40公尺、約有13層樓高，沖破堤防，大規模摧毀沿海地區。事件距今超過13年，當時台灣對日本的援助，山本銘記在心，得知花蓮今年受到強震重創，隨即發起捐款，此行率團來到花蓮。

訪問團一行包括山本正德、橋本久夫率領企畫部秘書課長中村尚道、秘書課主任山口陽佐子，以及公共交通推進課係長根市昇等人，他們結束上周末2天在台北華山1914文化創意產業園區舉辦的「日本東北遊樂日」活動後，8日下午抵達花蓮，參與由公所主辦的歡迎晚宴。今天則分別拜訪花蓮市公所，以及慈濟慈善基金會。

宮古市距離岩手縣盛岡市僅80分鐘的車程，今年7月花蓮市長魏嘉彥訪問盛岡市，參與締結友好城市5週年紀念活動時，山本專程到場祝賀，魏嘉彥特別致贈牌匾感謝宮古市在花蓮0403震後，第一時間與花蓮取得聯繫傳達慰問，更捐贈200萬元日幣送愛到花蓮，倍感溫暖。

魏嘉彥向宮古市政訪問團表達歡迎，也期許未來兩地可以開啟更進一步的交流，他表示，宮古市是動畫電影「鈴芽之旅」主角鈴芽的故鄉，市公所曾在大型活動中播映這部電影，引起非常多民眾的共鳴；經過多年的重建，宮古市多數地區已恢復正常生活，其中公部門的用心值得花蓮市學習。

山本正德表示，宮古市作為盛岡市的港口，因為盛岡與花蓮的緣分，及慈濟基金會在日本311大地震時對宮古的援助，這一次特地來到花蓮交流，感到相當親切。為了因應地震與海嘯等災害，宮古市與鄰近地區都建立了完整防災應變措施，期待往後有機會也能在宮古市接待花蓮訪問團，就相關議題交流討論。

橋本久夫指出，未來希望開啟學童間的交流，邀請台灣小朋友到宮古市，在森林、河流、海洋中體驗學習，也讓宮古的孩子有機會來認識花蓮。

地震 日本 花蓮

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