花蓮製造廠悶燒臭味長達近月 空汙影響健康？環保局今澄清

花蓮市美崙工業區1家固態再生燃料（SRF）製造廠，於11月中發生火警，火勢撲滅後內部堆置物料持續悶燒，臭味飄散長達近1個月。花蓮縣環保局今天指出，測出6種有害空氣汙染物質，但數值遠低於排放標準，將持續要求業者小部分開挖、灌水，減少異味及悶燒，並不同意業者堆置物料。

台翔興業有限公司二廠內堆置12公尺高、約5000公噸的廢木屑、廢塑膠等，於11月11日凌晨發生火警，雖然火勢撲滅，但內部持續悶燒，東北季風將刺鼻臭味吹往下風處的住宅區。

環保局副局長饒慶龍今天在縣議會專案報告，指出經過異味採樣、測定13次，有5次超出排放標準，依照「空氣污染防制法」開罰223萬元；針對物料堆放過多，未申請固定汙染源設置、操作許可也會開罰10萬元。

饒慶龍說，不鏽鋼瓶採樣有害空氣汙染檢測報告指出，共測得6種有害空氣汙染物質，包含甲苯、苯、二甲苯、乙苯、二氯甲烷跟苯乙烯，濃度均遠小於排放標準現值。至於產出的戴奧辛，3日已完成採樣並送檢，預計30日後取得數據。

許多議員認為，環保局報告未提及廠商背景、營業項目，質疑業者處理什麼廢棄物，且環保局未清楚說明解決持續悶燒的問題及堆置物後續處理方式，未來是否送至鳳林掩埋場造成二次汙染，另也要求環保局建置SOP，主動揭露資訊，如實公告訊息。

饒慶龍表示，台翔公司是製造廠，將廢木材、廢塑膠破碎成粉狀後，送到亞泥公司當作替代燃料；環保局針對業者超量問題，已在6、7月裁罰2次，11月底前也要求業者降低堆置高度。至於廢棄物要求另找焚化廠處理。