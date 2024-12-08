章立衡喊「送父最後一程」 劉家昌宜蘭告別式曝光？殯葬所揭巧合真相
資深音樂人劉家昌2日病逝，享壽83歲，台灣家屬低調處理後事，但劉家昌的兒子章立衡今貼文表示，他透過管道打聽到父親的出殯安排，大概得知日期是18日，地點在宜蘭員山福園，當天有間禮廳未公開使用者姓名，章還查出亡者3日送進來，年紀也是83歲。不過，宜蘭殯葬管理所表示，時間巧合，但使用禮廳亡者「不姓劉」。
劉家昌2日癌逝，在台灣的家屬日前表示不會舉辦公開的告別式，但他的兒子章立衡（原名劉子千）今天卻在臉書表貼出資料「不公開」的告別式時間，上面顯示為「12月18日」，強調自己只是「想去送父親最後一程」。
章立衡還說，尊重在台灣的家屬說老人家希望低調簡樸，他才未有公布所查得的資料，兒子送父親是應當的，但若都得不到完整的回覆，那只能「被迫公布時間地點」。
劉家昌3年前在宜蘭員山鄉買農舍，入籍員山鄉，有地緣關係。據了解，章立衡臉書貼出是宜蘭殯葬管理所（員山福園）的告別式禮廳資料，其中有位亡者的姓名「不公開」，章立衡之所以認為「劉家昌」要在這裡辦告別式，原因是他問到遺體是12月3日進冷凍室，跟媒體報導時間接近，且亡者年紀也是83歲。
經查了解，不公開亡者的告別式是使用601禮廳，使用時間18日上午8時至下午2時，其實，這間禮廳空間並不大，屬於員山福園所有禮廳中面積比較小，最重要的是亡者並不姓劉。
地方人士認為，劉家昌老師素有音樂「鬼才」之稱，生前教出很多學生，若是舉辦告別式，各方致祭單位及人數相當多，基於悼祭者交通方便，家屬不致於選在宜蘭，員山福園的禮廳也不夠大。
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